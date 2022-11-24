蘇貞昌10度挺　林佳龍：侯友宜若舉出「大建設」我就道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌也提到，首次及此次擔任行政院長時，都推動核定許多如捷運環狀線一期、二期；補助林口、五股、汐止、北土城交流道等重要建設，「這其中要感謝林佳龍的協助」。他也表示，除了交通，新北也很缺停車場，「全國有2百億的預算，就撥給新北40億，23個停車場」，這也是林佳龍擔任部長，以及在地立委吳秉叡、蘇巧慧共同爭取，但是還有6個停車場3年還標不出去，「實在是很遺憾」。他強調，「侯市長常常說得很厲害，但是都發包不出去，如果快一點，是不是對新北比較好？相信佳龍來做會更快」。
蘇貞昌進一步表示，大家都看得出來他對新莊的感情、對新北的感情，但是中央要做事情、肯補助，地方也要有執行力、規劃力，「如果中央一條心，福利建設更用心；中央地方一條線，建設福利更看得見」，林佳龍有規劃能力、國際眼光，有經驗和完整歷練，「如果大家給林佳龍機會，一定可以讓新北大起飛，新北大翻新」。
余天表示，很感動看到雨這麼大、天氣變冷還有這麼多人來相挺，他也代替林佳龍鞠躬向大家致謝。余天說，新北市這次絕對不能輸，尤其是8年前立法院長游錫堃的參選小輸2萬4000票非常可惜，這個遺憾不要再發生。
余天強調，林佳龍的學識經歷一定能夠肩負起責任帶領新北大翻新，他和侯友宜認識3、40年，如果侯友宜在連任後半年投入總統初選，那麼大家千萬不要浪費這一票投給侯友宜，一定要堅定支持登記1號的林佳龍。余天說，「就差你一票、無論風雨多大都一定要出來投票，讓市長過關、議員全壘打」。
林佳龍說，雖然風雨很大，但是進場時感受到現場民眾的體溫就覺得非常熱情，特別在新莊區加場造勢，也感謝吳秉叡的幫忙。
林佳龍說，侯友宜主政下的新北市「四大皆空」缺乏國際亮點，沒有會展中心、沒有文化藝術表演場館、沒有運動體育巨蛋、也沒有國際級的親子育樂場所。民進黨的新北市議員也紛紛加碼列舉回顧侯友宜擔任新北副市長8年，市長4年，任內所能提出的政策乏善可陳，包括交通建設、經濟產業、文化設施等，根本是「新北建設 十大皆空」。
林佳龍說，新北市要是新的台北市，可惜過去許多都是中央補助的前瞻基礎建設，他強調，如果侯陣營舉得出任何一項重大建設，就向他們道歉，卻是侯陣營的小雞們紛紛跳腳舉出幾項小型建設。
林佳龍表示，他提出的「海空雙港六星計畫」，透過桃園航空城整合，「背向台北、面向雙港、走向世界」，才是台灣的新都新北市，要讓產業有去處，要讓上一代的工廠能夠繼續轉型創新，變成科技產業的走廊，這些執行需要一個有政策願景規劃能力完成整合的新好市長。
林佳龍強調，除了要有對城市治理的能力，也要對人品、對人的尊重有人本主義，成為「市民主義」的城市。他說，城市的主人是市民不是市長，要以人本精神去推動人權保障，新北市不是侯友宜更上一層樓的權力踏板，主政了12年的侯既然已經無心又無力，呼籲民眾不要「落跑市長」，也要「拒投半年市長」。
林佳龍說，新北人要有志氣，看到這麼多雲林鄉親，以及72年來外來打拚的人已經把這裡當成新故鄉，他代表外縣市的移民，要為「新北大翻新、人民大翻身」，他也與選民相約明天晚上選前之夜，在區運路與新府路不見不散。