林產品驗證費用補助比例提高　上限加碼至15萬元

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林務局說明，不論是通過TAP林產物驗證的原料供應，或是通過CAS林產品驗證的產品販售，都具有碳保存效能，對農業淨零排放的效能相同，且木、竹材產品更攸關建物與居住環境的安全性。
林務局舉例，申請驗證的TAP林產物以是否含環保署公告禁用於居家用途的防腐藥劑鉻化砷酸銅（CCA）做為檢測標的；而CAS林產品驗證，更以符合國家標準(CNS)所列項目作為檢測基準，驗證類別雖有不同，但就固碳效能及務求提供高品質且安全無虞的產品的用心，並無二致。
林務局解釋，因此本次所訂「林產品驗證費用補助方式」，將補助驗證費用比例提高並加碼補助上限，也使CAS林產品及TAP林產物驗證費用的補助額度及上限一致化，業者只需就提供消費市場販售的產品品項，選擇合適的驗證類別參加驗證，讓通過驗證並獲得標章的國產材，從遙遠的森林變成日常空間，從生冷名詞變成可觸及的鄰居。
林務局認為，後疫情時代的來臨，森林所提供的供給服務，除了木竹材本身外，還有循環利用、降低碳足跡、促進產業發展等多元效能，如何活絡沉寂已久的台灣人工林永續經營，已經成為全民需一起合作、面對的挑戰。
林務局也提到，台灣木材朝向品牌化發展，從生產端和消費端雙管齊下的推動政策，已有具體成效，請消費者安心選購通過驗證的台灣木材，其意義除了減少碳足跡、增加固碳，更可促進本土林業產業鏈的復甦、振興山村經濟，目前已納入2050年碳中和的重要路徑。