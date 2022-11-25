台南花園夜市射氣球要求付「5200元」！市府出手稽查
近期有民眾前往台南花園夜市玩遊戲，面對老闆頻頻說「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，以為是免費招待，便多玩好幾次，沒想到結帳金額高達5200元，令網友大嘆消費不起。台南市市場處24日晚間會同消保官前往花園夜市稽查，確保消費者權益。
編輯中心/綜合報導
一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己和男友20日到花園夜市玩射氣球，玩了幾局打算先結帳，但是該店老闆頻頻以「玩完再算」、「不用急著給」、「再給你一次機會」等話術，讓他們以為是免費招待，沒想到都有算錢，最終被要求支付5200元，引起網友議論。
對此，台南市經發局表示，嚴正聲明嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙之商業行為，倘消費者發現有違反消費者保護法或其他法律嫌疑之商業行為，請立即向夜市管理委員會反映，本府將依相關法令秉公進行處理，並追究相關法律責任。
市場處處長陳豪吉表示，請管委會妥善處置並善盡管理之責，臺南市政府為維護消費品質及消費者權益，嚴禁非法行為、話術詐騙消費者，市場處將加強輔導市場、夜市攤販，清楚標示價格，秉持消費公信力，共創友善消費環境。（編輯：孫唯容）