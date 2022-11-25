反滲透法首例！3人涉收中國資金助選賄選　遭北檢搜索

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檢調接獲檢舉，台灣某政黨周姓黨主席涉嫌於今年9至10月間，以走路工或餐會方式，為特定台北市長候選人及台北市議員參選人買票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法99條第1項等罪嫌。
北檢本月11日指揮調查局發動搜索，諭知周男、潘男各以10萬元交保，其餘5名被告限制出境出海；因周男拒絕交保，檢察官改向法院聲請羈押禁見，台北地方法院訊問後裁定以5萬元交保。
檢調在首波搜索、約談行動後，積極清查資金流向，並根據扣案的電磁資料循線向上追查，發現在首波行動中獲交保的潘姓男子，涉嫌居間提供來自中國大陸的資金資助並指示某政黨進行選舉活動，本案賄選、競選資金疑與中國有關，涉犯反滲透法。
檢察官認為，潘姓男子等3人涉犯反滲透法第4條等罪嫌，24日指揮調查局台北市調查處搜索4處，預計訊問潘男等3人，釐清資金流向與滲透來源。
反滲透法第4條規定，任何人不得受滲透來源指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為；違反者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。
公職人員選舉罷免法第45條所指的行為，包括為候選人支持站台或亮相造勢，參與競選、拜票、募款，印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳等。（編輯：李亨山）1111124