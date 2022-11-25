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選前最後衝刺 竹北市長候選人鄭朝方籲返鄉投票

▲竹北市長候選人鄭朝方選戰最後衝刺階段，獲得鄉親溫馨回應。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市長候選人鄭朝方選戰最後衝刺階段，獲得鄉親溫馨回應。（圖/鄭朝方團隊提供）

業務處/綜合報導

昨日逢感恩節，剛舉辦完超過三千人的「新方向團結之夜」晚會的竹北市長候選人鄭朝方，依然馬不停蹄繼續拜票行程，沿路市民朋友一雙雙手比著代表1號的「讚」以及市場、街坊家戶特地來握住他的一雙雙手，讓拚到最後一刻的鄭朝方「鄭(正)能量」滿滿，他說這些鄉親的關心和鼓勵，都是他一步一步前進的動力。

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竹北市長候選人鄭朝方，這兩天陸續發出選前竹北告白文，他說「大家對朝方的愛，我會完完全全轉成對竹北的愛，鄭朝方準備好了！懇請大家給朝方一次為這個城市服務的機會，我們一起努力讓竹北更好！」「家在等你，竹北也在等你！」

▲竹北市長候選人鄭朝方在選戰期間聚焦親子議題，多次開心與竹北孩子互動。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲竹北市長候選人鄭朝方在選戰期間聚焦親子議題，多次開心與竹北孩子互動。（圖/鄭朝方團隊提供）
「一個人走得快，一群人走得遠。」鄭朝方說，他要特別感謝參選市長這段時間，給予他溫暖的每一雙手，以及每一場活動、團結之夜到現場的所有支持者！有這些支持者和競選團隊的支持，讓他堅定朝著理想前行。「縱使有風有雨，但你們還是不畏風雨守護，有您們的加油及鼓勵，讓我更有信心的往目標前進！」

鄭朝方也強調，這場選舉一路走來，他不斷遭到抹黑攻擊，但鄉親們給他的正能量，讓他堅信竹北市一定可以是個光明、溫暖的城市，所以他堅持用文化、藝術、科技、創新等正向思考來提出打造幸福城市、世代共榮城市的政見。

鄭朝方說他在這次選舉創造了竹北有史以來的「光之奇蹟」，一顆顆告白氣球帶著竹北願景照亮夜空的同時，他用實在的政見來懇託市民的支持，就是要請大家堅信他要實踐的新政治思維；「這場選舉不只是一場選舉，更是一場改變舊政治不流動、力拼世代共榮、改變地方政治結構的運動。」

鄭朝方今日選前最後一天拜票行程依然滿檔，他說他會牢牢記住這一段時間，每一位市民朋友的溫暖。回首這近兩百天的日子，無論是擔心他沒時間吃飯，特地煮晚餐來辦公室的小農朋友，還是每一次掃街拜票，像是自己阿公阿婆遞來補給品的鄉親，這一幕幕都讓他更堅信他要改變竹北，讓竹北能生活更好的心願。

鄭朝方說，雖然先前兩次的選舉，他錯過了服務大家的機會，但是他始終沒有離去，依舊深蹲在地方沒有離開，也繼續用不同的方式為地方服務，讓竹北更好。鄭朝方最後說，這次是竹北超進化的關鍵時刻，也是朝方重要的一戰！他要懇託每一位疼惜朝方的朋友，11月26日一定要回家、站出來投票！「家在等你，竹北也在等你！故鄉等您一起跟朝方來改變！」

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