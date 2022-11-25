汪小菲深夜直播遭爆揍？張穎穎出聲露餡 網友：張蘭快來
汪小菲燒了大S家的床墊，決定止戰休兵，媽媽張蘭忙著直播帶貨，頻頻為他打抱不平，獲得不少中國網友支持，酸辣粉賣得嚇嚇叫，業績高達2.6億元台幣，結果60多歲的張蘭為兒子拚老命，汪小菲今（25）日凌晨一時許開直播，身邊卻出現疑似婚內出軌的對象張穎穎，對方還出聲露了餡，他開播僅9分鐘，隨即關掉直播，立刻被網友抓包，要張蘭快點來殺「臭蟲」 。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲凌晨突然開直播，躺在床上說話，儘管畫面昏暗，他疑似喝酒聲音低沉，直播間卻很快吸引上萬人圍觀，熱心網友表態支持，還勸說汪小菲要硬起來和大S打官司。結果他把鏡頭慢慢轉向旁邊，拍到身旁坐著一位妙齡女子，該女坐在汪小菲身旁玩著手機，還說了一句「我在呢我在呢」，雖然沒照到臉，但聲音被識破疑似是張穎穎。
該女子看到汪小菲直播後，立刻用手拍拍他，示意他關掉直播。而汪小菲則說「現在在通話呢，不說話了」，要對方不要說話，隨即關掉僅9分鐘的直播。網友打趣說他被張穎穎爆揍，要張蘭趕緊來殺「臭蟲」，其實兩人狀態看似打情罵俏，關係相當不錯。
由於他前幾日向前妻開戰，疑似對大S念念不忘，如今證實身邊早有人陪伴，進入同居狀態，讓網友摸不著頭緒，既然他已經與大S離婚，彼此再婚、戀愛都無問題，何必心心念念前妻的床墊。網友更心疼張蘭為兒子直播帶貨，好不容易拉了些好感，如今汪小菲自曝與新歡同床畫面，枉費媽媽一番苦心。