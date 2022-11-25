蒲亭被嫌沒路用？跨國峰會疑遭盟友冷落　畫面曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，今年稍早，亞美尼亞曾試圖援引CSTO的集體防禦條款，向CSTO請求軍事幫助，但沒有成功，CSTO僅僅派出秘書長前往衝突地區，並提出成立1個工作組來分析局勢；相較之下，亞美尼亞在1月初，另1個CSTO成員國哈薩克發生反政府示威時，立即就表達了支持。
以上種種，讓帕希尼揚痛批：「直到今天，我們還沒有就CSTO對亞塞拜然侵略亞美尼亞一事做出回應和決定」，直言：「這些事實嚴重損害了CSTO在我國境內外的形象。」
除了口頭抗議，帕希尼揚還以行動證明他的不悅，包含拒絕簽署峰會宣言草案，因為認為CSTO在制裁亞塞拜然方面做得太少；還有各國領導人排隊合影時，帕希尼揚似乎刻意站得離蒲亭較遠，2人之間留下了明顯的隔閡。
報導指出，自1991年蘇聯解體以來，亞美尼亞和亞塞拜然在南高加索地區至少發生了2次重大戰爭，圍繞納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爭議地區的衝突更是不斷，光是今年9月的那次，雙方都各有數百人傷亡；而俄羅斯身為CSTO的主導者，長期以來都是影響南高加索局勢的重要勢力。只是，隨著俄羅斯仍深陷在對烏克蘭的戰爭中，它在前蘇聯部分地區的影響力不排除會被削弱。