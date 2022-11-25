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蒲亭被嫌沒路用？跨國峰會疑遭盟友冷落　畫面曝光

▲亞美尼亞總理（左4）出席「集體安全條約組織」峰會，在合影時與俄國總統蒲亭（右3）之間的間隔，引發外界臆測及討論。（圖／翻攝自商業內幕）
▲亞美尼亞總理（左4）出席「集體安全條約組織」峰會，在合影時與俄國總統蒲亭（右3）之間的間隔，引發外界臆測及討論。（圖／翻攝自商業內幕）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭以來，已陸續遭到歐美多個聲援烏克蘭的國家制裁，不過近期俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在出席主要由前蘇聯國家組成、俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CSTO）峰會時，不但遭到亞美尼亞總理當眾抗議，對方還拒絕簽署協議，合照時似乎也刻意離蒲亭遠點，引發討論。

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綜合《商業內幕》《自由歐洲電台》等外媒報導，蒲亭週四出席CSTO於亞美尼亞首都耶烈萬（Yerevan）召開的峰會時，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）當眾表明他對CSTO作用的質疑與不滿，控訴該聯盟沒有幫助亞美尼亞解決與亞塞拜然的持續衝突，被認為是直指蒲亭而來。

▲亞美尼亞總理帕希尼揚向蒲亭表達對CSTO的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞美尼亞總理帕希尼揚向蒲亭表達對CSTO的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，今年稍早，亞美尼亞曾試圖援引CSTO的集體防禦條款，向CSTO請求軍事幫助，但沒有成功，CSTO僅僅派出秘書長前往衝突地區，並提出成立1個工作組來分析局勢；相較之下，亞美尼亞在1月初，另1個CSTO成員國哈薩克發生反政府示威時，立即就表達了支持。

以上種種，讓帕希尼揚痛批：「直到今天，我們還沒有就CSTO對亞塞拜然侵略亞美尼亞一事做出回應和決定」，直言：「這些事實嚴重損害了CSTO在我國境內外的形象。」

除了口頭抗議，帕希尼揚還以行動證明他的不悅，包含拒絕簽署峰會宣言草案，因為認為CSTO在制裁亞塞拜然方面做得太少；還有各國領導人排隊合影時，帕希尼揚似乎刻意站得離蒲亭較遠，2人之間留下了明顯的隔閡。

報導指出，自1991年蘇聯解體以來，亞美尼亞和亞塞拜然在南高加索地區至少發生了2次重大戰爭，圍繞納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爭議地區的衝突更是不斷，光是今年9月的那次，雙方都各有數百人傷亡；而俄羅斯身為CSTO的主導者，長期以來都是影響南高加索局勢的重要勢力。只是，隨著俄羅斯仍深陷在對烏克蘭的戰爭中，它在前蘇聯部分地區的影響力不排除會被削弱。

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