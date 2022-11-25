心碎！護理師搶救「血肉模糊車禍傷患」 下班才知是女兒
近日加拿大發生一起悲傷車禍，一輛小客車在高速公路和卡車發生車禍後，17歲少女乘客傷勢嚴重，甚至全身血肉模糊，經過5天搶救後仍拔管身亡，而前往救援這起車禍的就是少女媽媽潔米（Jayme Erickson），身為護理師的她當下根本無法認出傷患就是自己女兒，事後才被警方通知，當場心碎痛哭。
編輯中心/綜合報導
根據外媒《衛報》報導，15日在艾伯塔省（Alberta）高速公路上發生一起嚴重車禍，一輛小客車在結冰路面失控打滑，撞上一輛行駛中的大卡車，而駕駛只受輕傷自行脫困，但另名傷勢嚴重的少女仍受困小客車中，潔米收到救援通知後，立即率先隨著救護車出動到現場搶救。
潔米與同伴花費近30分鐘才將傷重的少女從車內拖出，她當時雖然認為少女已凶多吉少，但仍持續協助救援，等到救護直升機抵達後，少女才被送往卡加利（Calgary）大型醫院急救。
潔米結束值班後下班返家，警察卻突然找上門告知，她17歲的女兒蒙塔娜（Montana）就是剛剛車禍的傷患，潔米崩潰表示，因為搶救時蒙塔娜全身血肉模糊，根本認不出來是自己的女兒，就在蒙塔娜搶救5天後，潔米也心碎地同意拔管，另外也和老公決定將蒙塔娜沒損壞的器官捐出去，讓蒙塔娜送給世界最後一份禮物。
潔米透露，蒙塔娜捐贈的器官預計可以幫助到兩名需要的病患，對此感到欣慰地說：「我們很高興女兒能夠透過他人的生命繼續在這世上活著，她在發生這場悲劇後還拯救了其他人，我們都知道這是她想要的，不僅是為她感到驕傲，也會非常非常想念她。」（編輯：賴禹妡）