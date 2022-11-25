簽「反貪查弊切結書」 林耕仁：半年查明竹市府工程弊端
距離11月26日九合一大選投票僅剩1天，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（25）日赴宮廟參拜祈福，他現場也簽署「反貪查弊切結書」，誓言若當選新竹市長，半年內一定會查明市府現有公共工程所有弊端，若有貪汙舞弊絕不寬貸，也承諾當選後若自己或家族成員有涉貪或收賄，查明事證經起訴判刑，將辭職負責。
記者翁子竣／台北報導
林耕仁今與競總榮譽主委林政則、立法委員鄭正鈐及新竹市國民黨團議員，一同前往新竹都城隍廟參拜祈福。林耕仁表示，新竹這一場選戰是清廉與貪腐、正直與弊端之間的價值選擇，新竹未來4年城市發展，不能被貪污是非給耽誤，市政革新的腳步，更不能被弊端陰影所拖累，市民期待未來的首長是清清白白、腳踏實地。
隨後，林耕仁也當場簽署「反貪查弊切結書」，並強調貪腐與弊案問題對社會穩定與法治造成嚴重威脅，破壞民主體制及價値觀、道德觀與正義，並危及法治規範。他點名，民進黨在新竹執政期間，棒球場、將軍村、關埔國小等諸多公共工程弊端叢生，另位候選人立院辦公室，疑似浮報加班費充做私人小金庫等爭議及涉貪嫌疑的事證，也令人難以接受。
林耕仁直言，從政以來，堅信淸廉是政治人物首要操守，他向全體新竹市民宣誓，「當選新竹市長後：絕對將市府現有工程於最短時間淸查，若有貪汙舞弊絕不寬貸，以昭公信；林耕仁及家族成員，若有涉貪，或藉勢藉端詐領財 物、收受賄賂、徇私枉法，查明事證經起訴、判刑，將辭職負責」。林耕仁還說，未來市府所任命之局處政務官員，若有涉及貪腐、詐領公款、私設小金庫，查明事證經起訴、判刑，願負政治連帶責任。