選前最終日！陳時中出席祈禱會　盼台北充滿愛與和平

明天就要投票，民進黨台北市長候選人陳時中今（25）日上午赴濟南教會，出席「愛與和平：台北平安」祈禱會，包含前副總統陳建仁、競選團隊總幹事吳思瑤、政策召集人管碧玲、發言人林楚茵、莊瑞雄等人都一同出席，另外，長年居住在日本的台獨教母金美齡也返台現身，格外受到關注。陳時中表示，自己參選台北市長是希望城市越來越好，今天以「愛與和平」的基調，希望能夠維持台北市平安的、進步的基調。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中今日上午出席「愛與和平：台北平安」祈禱會，會中眾人唱聖詩，也祈禱台北平安。會後，陳時中受訪表示，參與政治、參與台北市選舉是希望台北市能夠愈來愈好，而不是互相仇恨，大家為了台北的平安一起努力。他說，今天以「愛與和平」的基調，希望能夠維持台北市平安的、進步的基調，選舉不要仇恨或撕裂，這對台灣或台北絕對不是好事情，也不是所有參選人想要變成這樣的結果。
談到晚上將於北平東路登場的選前之夜，陳時中說，無論是民進黨中央或部會首長，對他都非常支持，因為大家希望台灣好，希望他能夠當選，給台北帶來前景，讓台灣首都能跟世界城市相匹配。如此世界就能夠看見台北，台北能見度愈高，那台灣的安全性就會更好。
被問及蔡英文表示，投給民進黨的候選人就是投給她，陳時中說，他想蔡英文是非常語重心長，一方面表示對他的信任，一方面也是希望能夠勝選，如此在最後1年多的任期能夠順暢推動政務。
金美齡則說，雖然她沒有投票權，仍然坐飛機回來看選舉，「吃飽太閒」，雖然未曾見過陳時中本人，但心中還是希望來看看選舉的結果是怎麼樣；媒體詢問對陳時中是否有信心？金說，當然了，為了疫情這麼努力的人，如果不給他肯定，誰會為台灣的安全打拚？該肯定為台灣健康、安全、自由打拚的人，而不是要選年輕又帥的人。