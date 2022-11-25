柯建銘選前為新竹向高、柯道歉 柯文哲：看市民要相信誰
2022九合一選戰倒數一天，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（25）日上午繼續車隊掃街行程，來到士林北投區與無黨籍候選人黃珊珊、民進黨議員候選人黃瀞瑩等人一同進行車掃。會前接受媒體訪問時，被問到民進黨立法院黨團總召柯建銘今日凌晨在臉書上PO文「向高虹安、柯文哲道歉」，不過也直言「高虹安現象」中的選戰沒有贏，會輸掉台灣的世代價值。對此柯文哲僅表示，他與柯建銘的社會信用價值都可以受外界公評，「新竹市民可以寫想看想要相信誰」。
記者丁上程／台北報導
柯建銘今日凌晨在臉書上PO文，表示自己要對柯文哲與高虹安道歉，「為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們。」柯建銘說，選舉本來就是有輸有贏，但在「高虹安現象」中的選戰，這一戰萬一民進黨沒有贏，輸的不是一個執政縣市或故鄉新竹，「輸得是台灣整個世代的價值，我們付得起這個代價嗎？這是我們要的民主嗎？」
對此柯文哲僅表示「這個老柯開始訴諸溫情」，並強調自己的父母弟妹、同學親戚還有自己，都是從新竹出生長大，「我絕對愛新竹，因為新竹是我的故鄉。」柯文哲說，不管是柯建銘或是自己，社會信用都已經是可被外界公評的，所以就讓新竹市民想想他們要相信誰。
至於針對總統蔡英文日前公開表示「投給民進黨候選人就是投蔡英文」的說法，柯文哲則笑著表示「我都想好答案了，投給沈慧虹就是投給柯建銘，投給陳時中就是投給不買疫苗的人，喜不喜歡這個答案？」