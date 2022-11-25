硬漢形象滅！蒲亭手現「紫斑」、雙腳顫抖 健康疑出問題
已經高齡70歲的俄羅斯總統蒲亭過去一直塑造「強人」形象，但近年來，尤其在俄烏開戰之後，他健康狀況不佳的說法頻頻傳出，外媒也多次拍到蒲亭在公開場合出現抽搐或站不穩等畫面。最近又有外媒發現，蒲亭手上出現奇怪的斑點，甚至還得抓著桌子支撐自己的身體，讓外界再度質疑，蒲亭的身體是否真的出狀況。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，蒲亭22日與古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）會面時，有媒體拍到他的雙腳不停地做出不自然抖動，另外身體跟臉部也有略為浮腫，手上還出現了紫色神秘斑點。
另外，在與卡奈見面後一天，蒲亭又再度被拍到，在與俄羅斯寡頭馬澤平（Dmitry Mazepin）會面時，疑似因為支撐不住自己的身體重量，因而在談話期間緊緊的抓住桌子不放。
《太陽報》報導指出，蒲亭過去一直在維護他「強人」的形象，對外發布參加柔道、騎馬等活動的照片影片，但隨著媒體捕捉到他身體疑似出狀況，也能發現他近年來走路常一拐一拐，還在膝蓋上放毛毯保暖，與過去「硬漢」形象相去甚遠。過去也曾被發現，與白俄羅斯總統盧卡申科會面時，手出現不自然抖動，另外他在今年10月去視察動員軍訓營的影片中，被拍到手背疑似有靜脈注射後留下的印記，更讓外界揣測普丁是否真的罹癌或身體出現嚴重疼痛。
雖然外界對於蒲亭的健康狀況喧囂塵上，甚至有人指出他罹患癌症跟帕金森氏症，但克里姆林宮持續否認相關消息。