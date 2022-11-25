「百億土地變更」指新竹馬偕兒童醫院？柯文哲：不打自招
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，23日與無黨籍台北市長候選人黃珊珊一同接受「館長」陳之漢網路直播時，語帶暗示表示「新竹市有一筆土地變更，牽涉金額有到百億」引發各界討論。對此新竹市前市長林智堅昨（24）日在臉書上PO文，指稱民眾黨新竹市長候選人高虹安的造勢晚會上，有人指稱新竹馬偕兒童醫院是弊案，批評柯、高是廉價的選舉操作。對此柯文哲今（25）日受訪時則笑著表示「我只說有涉及土地變更，老柯跟林智堅就跳出來不打自招」。
記者丁上程／台北報導
林智堅在臉書上PO文，表示台北市長柯文哲刻意在直播節目上說「最近有人來跟我密告，有幾條土地變更超過一百億」，而後黃珊珊說「這麼怕被別人取得政權是……」，後續兩個人一搭一唱強調是醫院、是設定地上權、BOT案、大秘寶等等；上週六高虹安的造勢大會上，也有惡意人士致詞指稱兒童醫院是弊案，「我想政治野心已經傷害到這座城市，請大家跟我一起揭露這些人的意圖，拒絕這種廉價的選舉操作。」
柯建銘也回擊，直指柯文哲含糊影射新竹市有百億土地利用問題，「若有證據可一槍斃命就快拿出來，柯文哲你怕什麼？」柯建銘怒批，如果兒童醫院有弊案或是有極大秘密，快開記者會公布相關證據就好，要爆料也該有一點水準，「況且柯文哲也當了8年市長，都計變更所有土地都在新竹市府、國產署、國防部手中，什麼百億土地貪污？哪一塊土地跑到私人？」
對此柯文哲今日受訪時則笑著表示，柯建銘跟林智堅氣急敗壞回應，覺得實在很好笑，「我只是上館長直播說新竹有涉及百億元土地變更，柯建銘林智堅自己就跳出來說是新竹馬偕兒童醫院問題？」柯文哲說，自己什麼都沒講，只有說涉及百億土地變更，「我就想起一個成語，不打自招。」