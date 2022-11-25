恩恩爸選前之夜站台？林佳龍：是大家要為恩恩爸站台

選前最終日，民進黨新北市長候選人林佳龍今（25）日上午回防綠營大票倉三重車掃，媒體關注恩恩爸今晚是否出席選前之夜站台，林佳龍未正面回應，表示應該是大家要為恩恩爸站台，且其昨晚在臉書上寫道「淘汰不適任的侯先生」，林佳龍強調侯友宜在投票前都不理會新北市民的悲情與不公平的待遇，現在仍不斷傷害受害者與家人，就這點而言，應該幫忙恩恩爸來完成他的心願。
記者陳威叡／新北報導
新北中和2歲男童恩恩不幸染疫身亡，爸爸昨晚間於臉書發文，原以為新北醫療資源發達，就算染疫也能安心，他們卻永遠失去恩恩，拜託新北市民要用選票「淘汰不適任的侯先生」。外界也關注恩恩爸今晚是否出席林佳龍選前之夜。
被問及恩恩爸是否出席站台，林佳龍回應表示，不能這樣說，應該是大家要為恩恩爸站台，提及恩恩爸昨晚臉書貼文自己看了也感到心酸、不捨。
林佳龍說，新北市民可以為恩恩還有他的家人，可以為他們做的一件有意義的事情，更誠如大塊文化董事長郝明義所說，現在不做以後就沒有機會，若侯友宜過去曾說要負起責任來，但在投票前都不理會這些新北市民的悲情、不公平的待遇，這樣不斷傷害受害者跟他的家人，覺得就這一點來講，應該出來站投票，「幫忙恩恩爸爸來完成他的心願。」