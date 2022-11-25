今年11月史上最熱！秋季13颱風連環炸 北部雨量暴增3倍
今年9月至11月的秋季天氣多變，受到各種氣候系統影響，無論雨量或溫度，在各月甚至各週區間都有明顯的起伏，中央氣象局今（25）日指出，今年秋季均溫為攝氏25.8度，相較於氣候平均值的攝氏25.1度還高，尤其11月因為太平洋高壓籠罩，截至目前為止，平地13測站均溫攝氏24.3度，已經創下歷年最高，預計未來幾日無特別明顯的東北季風導致降溫，今年應該會是歷史最暖11月；雨量部分雖然有多個颱風伴隨東北季風為北台灣帶來驚人降雨，10月北台灣累積雨量超過氣候值3倍以上，不過由於西南部降雨極少，極端的分布也讓總雨量和氣候平均值相差不大。
記者張志浩/綜合報導
氣象局今（25）日舉辦冬季天氣展望記者會，回顧9~11月秋季天氣，大致上有3大特徵，第一特徵為「氣溫正常至偏高」，中央氣象局預報中心副主任陳怡良表示，9～10月溫度感受都較溫暖舒適，到了11月太平洋高壓籠罩，11月平地13測站均溫攝氏24.3度，比平均值（22.7度）高1.6度，創下歷年最高，甚至今年玉山測站9月至今，均溫攝氏8.03度，比起氣候平均值（6.07度）高上不少，雖然11月還未結束，但基本上已穩坐歷史上同期最高溫的位置，第2名是2017年7.67度；整體而言，今年秋天氣溫高於平均值，但由於近年氣候變遷影響，除了11月極端高溫外，都還在正常預期範圍。
第二特徵為「雨量分布不均」，陳怡良指出，秋季有軒蘭諾、梅花、妮莎、奈格等颱風為北台灣帶來相當可觀的降雨量，有時還伴隨著東北季風產生共伴效應，尤其台北擎天岡測站，曾創下3天降下1800多毫米的雨，等於一次下完當地4個月的雨量，10月北台灣累積雨量也超過氣候值3倍以上；不過相較於北部地區，南部降雨相當稀少，例如台南在秋季的雨量更是歷史第4少；因此以平地13測站數據來看，累積雨量678.5僅高於平均值605.6毫米高一些，離1998年下最多的1372.1毫米還有段很長的差距。
第三特徵為「颱風多，但僅1個侵台」，綜觀整個秋季，西北太平洋9~11月共生成13個颱風，略高於氣候平均值（10.87），但僅有1個軒蘭諾有侵襲台灣，陳怡良提及，9~10月台灣南端一直到東邊海面都處於大低壓帶，因此造成許多熱帶性低氣壓、颱風接踵而來，東北風也不斷為迎風面帶來降雨，提醒中南部民眾未來還是要節約用水，以備不時之需。