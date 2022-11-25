選前1日！寫給桃園人一封信　鄭文燦：責任和感謝不會停

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鄭文燦說，8年前逆轉勝的那一晚，他坐在書房告訴自己，要放空一切，屏除壓力和教條，用8年努力回報桃園鄉親的期待「桃園隊的執政精神，兢兢業業，總是忘了自己，想到市民」。
提到鐵路地下化，鄭文燦說，過去國民黨桃園市長候選人張善政擔任院長時，中央只願意負擔200億經費，讓桃園鐵路地下化卡關；「民進黨執政後，在蔡總統支持，鄭運鵬立委協調下，1048億元的桃園鐵路地下化工程，桃園降低了財務分擔，桃園只負擔24.7％，合計257億元」，讓現在鐵路地下化工程得以動工。
另外，鄭文燦在桃園首創「333育兒津貼政策」，讓蔡英文將「桃園模式」實施到全國，現在第一胎每個月發5000元育兒津貼「讓年輕家庭幸福多一點，負擔少一點」。
鄭文燦強調，建設不分藍綠，福利沒有顏色。這些公共建設，支持民進黨的鄉親用得到，支持國民黨的鄉親也用得到，「選舉結束，讓我們無分彼此，大家都是桃園這個大家庭的一份子」。
提到選舉期間難免遇到對手的攻訐和抹黑，鄭文燦說，在這次選舉中，對手用烏賊抹黑取代政策辯論，「連抹黑都可以不用證據」，沒有的事也可以用臆測來取代事實，這是真實惡意的邪派做法。他認為，對手的行為完全傷害民主選舉的理性精神，也違反了社會正義的最起碼底線，更惡意否定市府團隊8年打拼的成績。
就算如此，鄭文燦依然相信「桃園人是公平的」會看到過去8年來市府團隊的努力，會感受到真實的進步，「不會讓一時的口水抹黑，贏過8年的汗水」。鄭文燦拜託桃園市民，「用選票來制裁抹黑團隊，用選票讓全台灣看見，桃園人會站出來投出每一張選票保護桃園的進步」。