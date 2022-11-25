中市削減汙染排放量全國第一　盧秀燕：抬頭可見藍天白雲

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局指出，市府持續努力改善空品，降低霧霾，透過與市民一起努力，今年整年度有望達成國家空品標準年均值15微克/立方公尺目標。空品不良日方面，截至今年11月23日僅11天，相較107年同期56天，大幅減少45天，空氣品質明顯改善。
此外，由中央氣象局的能見度統計來看，104年至107年沒有任何一天能見度可達到20公里，然而108年開始統計至今年10月底，最大能見度20公里的天數已達62天，創下最佳紀錄；而能見度大於15公里以上，統計至11月23日已達157天，遠高於107年的48天，正如市長盧秀燕所說的「抬頭看得到藍天白雲」。
環保局指出，根據全國空氣污染物排放清冊資料，台中市境內的固定污染源氮氧化物與硫氧化物合計排放量減量也是全台第一，這些都是PM2.5的前驅物，為中部地區空氣改善做出貢獻。除要求台中電廠落實減煤外，市府也針對固定、移動及逸散等污染提出全方位防制方針，包含成立專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制100%。
另環保局也補助老舊機車汰換、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、公共工程加裝CCTV及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、IBIKE倍增等對策。環保局長陳宏益表示，從空品改善數據來看，方法是對了，但改善需要時間，市府願意與企業、民眾一起努力，為大家呼吸的環境貢獻心力。