貓哥教訓昔日戰友　指賴清德挺徐定禎重創綠營選情

中市削減汙染排放量全國第一　盧秀燕：抬頭可見藍天白雲

▲台中市多管齊下改善空品，為中部地區空氣品質做出最大貢獻，正如盧市長所說，抬頭看得到藍天白雲了。（圖／環保局提供）
▲台中市多管齊下改善空品，為中部地區空氣品質做出最大貢獻，正如盧市長所說，抬頭看得到藍天白雲了。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市政府環保局積極改善空污，針對台中火力發電廠污染，啟動專案稽查有成，中火108年至110年平均用煤量與碳排量，相較104年至107年削減用煤量約486萬公噸、碳排量1053萬公噸，減量全國第一。環保局又統計，台中能見度相較104至107年沒有一天達20公里，108年統計至今年10月底，最大能見度達20公里已有62天，創最佳紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局積極改善空污成效，數字可說話；包括截至今年11月23日，PM2.5濃度13.1微克，不僅符合國家標準，相較107年同期19.0微克，大幅減少5.9微克，改善率高達31%，也是歷年同期最低。此外，PM2.5日平均標準(<35微克/立方公尺) ，符合良好及普通天數也比同期增加22天，再創新高！

▲台中市環保局多管齊下改善空污，反應到空氣品質上，台中能見度天數創新高。（圖／環保局提供）
▲台中市環保局多管齊下改善空污，反應到空氣品質上，台中最大能見度天數創新高。（圖／環保局提供）
環保局指出，市府持續努力改善空品，降低霧霾，透過與市民一起努力，今年整年度有望達成國家空品標準年均值15微克/立方公尺目標。空品不良日方面，截至今年11月23日僅11天，相較107年同期56天，大幅減少45天，空氣品質明顯改善。

此外，由中央氣象局的能見度統計來看，104年至107年沒有任何一天能見度可達到20公里，然而108年開始統計至今年10月底，最大能見度20公里的天數已達62天，創下最佳紀錄；而能見度大於15公里以上，統計至11月23日已達157天，遠高於107年的48天，正如市長盧秀燕所說的「抬頭看得到藍天白雲」。

▲台中市四年來致力空污改善，成績有圖有數據可證。（圖／環保局提供）
▲台中市四年來致力空污改善，成績有圖有數據可證。（圖／環保局提供）
環保局指出，根據全國空氣污染物排放清冊資料，台中市境內的固定污染源氮氧化物與硫氧化物合計排放量減量也是全台第一，這些都是PM2.5的前驅物，為中部地區空氣改善做出貢獻。除要求台中電廠落實減煤外，市府也針對固定、移動及逸散等污染提出全方位防制方針，包含成立專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制100%。

另環保局也補助老舊機車汰換、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、公共工程加裝CCTV及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、IBIKE倍增等對策。環保局長陳宏益表示，從空品改善數據來看，方法是對了，但改善需要時間，市府願意與企業、民眾一起努力，為大家呼吸的環境貢獻心力。

中市連續三年空品治理評比獲特優 中央認證模範生

聖誕腳步近 中友聖誕雪橇＆醜白兔亮相陪伴過節

歐客佬獲雙冠王┼周年慶 雙喜臨門全館咖啡買一送一

平和里長候選人戴佳惠 演奏車隊掃街拜票創意又吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀