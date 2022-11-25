決戰雲巔！首屆「Cos-Show!」線上大賞 總獎項高達百萬
由橘子集團旗下泛娛樂生活入口平台《beanfun!》APP中、人氣社團Cos-Show!發起的「第一屆Cos-Show!大賞」正式開跑，有別於常見的線下實體賽事活動，Cos-Show!社團結合「beanfun!一起SHOW」新功能，成為台灣首次將Cosplay線下賽制轉換到線上進行的社團活動，即日起正式開放線上報名，喜愛Cosplay的同好們，只要繳交精心創作的作品，就可輕鬆參與海選。
生活消費中心/綜合報導
首屆Cos-Show!大賞請來深受Cosplay圈喜愛的《霹靂布袋戲》一同共襄盛舉，除了豐厚的得獎者獎勵之外，本屆評審團特別邀請到今年以電影《素還真》摘下第59屆金馬最佳造型設計獎的樊仕清老師、Cos界大神級評審席珍與殺氣老師擔任共同評審，將依照參賽者的角色還原度、妝髮、服裝、道具四大項目進行專業評比，遴選出最佳妝髮獎、最佳道具獎及最佳服裝獎三項大獎。
賽制中另一大亮點，則是在專業評審們進行作品評比的過程中，通過海選的參賽者投稿作品將透過「beanfun!一起SHOW」新功能，獨家同步在APP中展出，主辦方將於評選結束後，依據參展作品互動人氣選出最佳人氣獎一名，讓海內外各方同好及粉絲們都能線上參與、一同幫喜愛的作品加油打氣。
Cos-Show!大賞即起在Cos-Show!官方指定頁面開放報名，參加對象限中華民國身分者，參賽主題需符合布袋戲、動漫或電玩角色，總獎勵超過100萬元，包含獎金、獎盃、專業虛擬攝影棚拍、個人專屬特輯，以及霹靂金光全球角色限量數位收藏卡等諸多獎勵。
beanfun!社團「Cos-Show!」是不受時空場域限制，讓喜愛Cosplay的愛好者們能隨時隨地分享與交流的社團，除了定期的作品競賽，也提供全台Cos活動資訊分享、角色徵團、妝髮技巧交流、服裝道具製作分享等。官方表示，這次活動邀請到霹靂共同合作，希望藉由布袋戲偶的精細妝髮技巧及精湛的服裝與製作工法，與廣大的COS同好們互相交流，共同攜手合作致力Cosplay文化延續。
📍活動資訊與報名頁面：https://bean.fun/w4qIK
📍beanfun! Cos-Show!社團：https://bean.fun/mBDjb