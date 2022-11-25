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機場X光搜出「1隻胖橘貓」！行李主人看傻眼：怎麼進去的

▲機場X光搜出1隻胖橘貓，行李主人看傻眼：「怎麼進去的」。（圖／Twitter：TSA）
▲機場X光搜出1隻胖橘貓，行李主人看傻眼：「怎麼進去的」。（圖／Twitter：TSA）

編輯中心/綜合報導

真的跑進去了！《NOWnews今日新聞》曾以「主人收拾行李箱！4貓齊心塞滿箱子阻撓」為題報導貓咪多麼喜歡鑽行李箱，但好在該飼主即時發現驅離牠們，但美國的這隻貓卻真的成功瞞過人類躲了進去，甚至最後還是在機場安檢的X光掃描機中才被發現，令人直呼不敢相信。

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▲TSA官員在安檢時發現這個行李箱中有個「怪怪的東西」。（圖／Twitter：TSA）
▲TSA官員在安檢時發現這個行李箱中有個「怪怪的東西」。（圖／Twitter：TSA）
據外媒報導，該事件發生在22日位於美國紐約的約翰‧甘迺迪國際機場（JFK Airport），一名美國運輸安全管理局（TSA）的官員發現有個行李箱有異常狀況，打開後竟看到一隻橘貓從容舒適地躺在其中，即便看見陌生人身處陌生地，牠的眼神中也不見一絲驚慌，彷彿行李箱本就是牠的貓窩一般。

▲還能從箱子的側邊看見貓咪橘色的毛。（圖／Twitter：TSA）
▲還能從箱子的側邊看見貓咪橘色的毛。（圖／Twitter：TSA）
TSA發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）也證實此消息，表示這事件不僅震驚了現場的機場人員，行李的主人也都看傻了眼，完全沒有發現自己的箱子何時躲進了一隻貓，且這隻貓並非行李主人所有，而是此人暫住地的房東艾利科絲（Alix）所飼養，故艾利科絲也是在接到電話後才驚覺自家貓竟一路搭順風車到機場！

後續貓咪順利回到艾利科絲的懷抱，且似乎完全不把這次的意外放在心上，照常自如活動。艾利科絲表示官方表示不會責罰該房客，因為不只有這隻橘貓會這樣，每隻貓咪都喜歡鑽到自己或其他人的行李中，當然連暫住房客的行李箱都不會放過。（編輯：李惠婷）

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