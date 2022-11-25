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勞動部推動「移工留才久用方案」　未來可銜接移民政策

▲勞動部推出「移工留才久用」政策，副學士僑外生也能受惠。（示意圖／shutterstock）
▲勞動部推出「移工留才久用」政策，副學士僑外生也能受惠。（示意圖／shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

為留用外國中階技術人力，勞動部自今年4月30日起推動「移工留才久用方案」相關措施，鼓勵國內雇主依規定將目前所聘僱的優秀資深移工及取得我國大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為中階技術人力，適時填補企業所需長期穩定的技術性勞動力。

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勞動部今（25）日指出，今年4月30日推動「移工留才久用方案」，方案實施迄今，許多雇主為留用所聘僱的資深優秀移工，紛紛響應此政策，並陸續提出申請，其中1家位在彰化縣經營金屬表面處理業的製造業雇主，重視工廠內員工的教育訓練及工作安全環境，目前陸續申請留用9名資深移工轉任為中階技術人力。

該製造業雇主表示，之前曾聘僱幾位已具有一定程度技術的優秀資深移工，但移工在台有不得超過一定工作年限的法規限制，時間一到就得返國，因此無法再繼續聘僱，感到十分可惜及困擾；得知政府推動移工留才久用方案時，就積極配合政策，提供更優質的薪資待遇與工作條件，將所聘僱的優秀資深移工申請轉任為中階技術人力，進一步留用長期培育的優秀人才。

資深移工認為，在轉任為中階技術人力後，直接感受到薪資待遇有明顯的提升，表示未來有更長期穩定的工作與收入，不必擔心工作年限一到就必須返國，職涯發展更有前景，很高興能繼續待在台灣工作。

勞動部表示，目前有相當多在台工作的優秀資深移工，且具有一定程度的語言溝通能力及技術水準，長久以來深受我國雇主肯定；因此，政府推動「移工留才久用方案」，希望雇主可透過該方案留用優秀且技術成熟的資深移工，以及在台取得副學位以上的僑外學生，轉任中階技術人力。

這些移工在轉任中階技術人力後，不再受在台工作年限限制，未來可銜接我國移民政策，也能適時補充製造業等特定產業及社福照顧需求的勞動力缺口，進而改善我國人口結構。

勞動部期許更多雇主瞭解相關政策，更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢

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