勞動部推動「移工留才久用方案」　未來可銜接移民政策

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該製造業雇主表示，之前曾聘僱幾位已具有一定程度技術的優秀資深移工，但移工在台有不得超過一定工作年限的法規限制，時間一到就得返國，因此無法再繼續聘僱，感到十分可惜及困擾；得知政府推動移工留才久用方案時，就積極配合政策，提供更優質的薪資待遇與工作條件，將所聘僱的優秀資深移工申請轉任為中階技術人力，進一步留用長期培育的優秀人才。
資深移工認為，在轉任為中階技術人力後，直接感受到薪資待遇有明顯的提升，表示未來有更長期穩定的工作與收入，不必擔心工作年限一到就必須返國，職涯發展更有前景，很高興能繼續待在台灣工作。
勞動部表示，目前有相當多在台工作的優秀資深移工，且具有一定程度的語言溝通能力及技術水準，長久以來深受我國雇主肯定；因此，政府推動「移工留才久用方案」，希望雇主可透過該方案留用優秀且技術成熟的資深移工，以及在台取得副學位以上的僑外學生，轉任中階技術人力。
這些移工在轉任中階技術人力後，不再受在台工作年限限制，未來可銜接我國移民政策，也能適時補充製造業等特定產業及社福照顧需求的勞動力缺口，進而改善我國人口結構。
勞動部期許更多雇主瞭解相關政策，更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢