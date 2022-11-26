巷仔內／綠地變藍天！地方組織戰奏效　張善政奪回桃園

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朱立論扮演幕後協調角色，獲得議長邱奕勝的支持，高支持度讓在地立委魯明哲、萬美玲也都力挺。相較於民進黨對手善於製造話題打空戰，張善政則是透過勤跑基層，以傳統方式獲取地方選民支持，藍營10月與11月在桃園兩場造勢活動，大咖到齊，成功集結藍軍選票，最後在地方組織動員下獲得好成績。
民進黨在桃園原本要派前新竹市長林智堅參選，但是林智堅身陷論文抄襲風暴，在8月12日退選，改由競選總幹事鄭運鵬參選。鄭運鵬雖然為桃園市第一選區（龜山、蘆竹、桃園區汴洲里等13里）立委，但是經常遭桃園市議員批評服務選區不夠力，8月蘆竹美福倉儲大火狂燒三週，自救會就公開質疑鄭運鵬「隱形」，沒有協助。
至11月26日投票日，鄭運鵬只有106天能夠打選戰，儘管努力打鄭文燦政績牌，盼能夠獲得選民認同，但是鄭運鵬過去在中國經商的歷史被挖出，遭質疑是打著抗中保台旗幟的「中國鵬」。在林智堅論文涉及抄襲，鄭運鵬極力幫林智堅辯護，也遭對手猛打是挺抄襲，止血點過晚，讓中間選民票流失。
鄭運鵬猛打鄭文燦政績牌，但花東918地震卻導致八德國民運動中心的羽球場天花板倒塌，不只讓鄭文燦政績破功，也遭各界質疑與新竹棒球場一樣，民進黨執政恐有更多公共工程弊案。
另外，在民進黨改提名鄭運鵬參選後，引發同黨前立委鄭寶清不滿，認為沒經過民主初選程序，最後不惜冒著被開除黨籍，執意投入選戰，也拉走部分綠營支持者不滿民進黨中央選戰策略的選票。
鄭運鵬桃園市長之路挫敗，政治生涯也面臨危機，前台北市議員羅智強有意到桃園參選立委，羅智強擅長於打空戰，若前往鄭運鵬的立委選區參選，恐成為鄭運鵬立委連任之路最大挑戰。
去年四大公投結果，民進黨執政的高雄跟台南不同意票都大獲全勝，唯有桃園四大公投同意票多於不同意，鄭文燦原本被外界預估直指總統大位，如今桃園市長選舉開票結果鄭運鵬敗選，再度衝擊鄭文燦未來在黨內威望。