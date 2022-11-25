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確診者11月26日不能投票　中選會重申：皆依法行政

▲確診者11月26日無法投票，李進勇今受訪重申，選務防疫計畫皆依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，中選會與指揮中心皆依法行政。（圖／中選會提供）
▲確診者11月26日無法投票，李進勇今受訪重申，選務防疫計畫皆依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，中選會與指揮中心皆依法行政。（圖／中選會提供）

記者翁子竣／台北報導

2022九合一大選11月26日就要投票，中選會今（25）日召開記者會，說明投票注意事項與規範。此外，談到各界關心確診者無法投票問題，中選會主委李進勇表示，選務防疫計畫皆依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，並保護1920萬選舉人及30萬選務工作人員健康，都是依法行政。

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中選會今召開記者會說明投票相關事項：一、呼籲國民年滿20歲踴躍投票，積極行使公民的權利；二、明天可進行宣傳公投活動，但不能從事競(助)選活動，公職候選人在投票日當天依其候選人身分不能從事競助選活動，含公投宣傳活動或其他競助選活動。至候選人以外之任何人，投票日當天雖可以從事公投宣傳活動，但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

三、投票時請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並佩戴口罩，到指定的投票所投票；四、選務防疫採取高規格防疫措施，請民眾安心投票，並且務必遵守防疫規定；五、不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5,000元以下罰金；六、不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以新台幣5000元以上至5萬元以下罰鍰。

中選會表示，111年地方公職人員選舉共有9種，將選出1萬1023位地方公職人員，；投票方式為「領、領、投」，民眾進入投票所後，先領取地方公職人員選舉票，再領公投票，接著一起圈票，隨後分別投入票匭中。中選會也統計，本次選舉直轄市、縣（市）長選舉人人數為1896萬7771人（不含嘉義市第11屆市長重行選舉選舉人人數），「18歲公民權」修憲公民複決投票權人人數為1923萬9392人，首投族人數約76萬人。

針對確診者無法投票，李進勇再次說明，中選會選務防疫計畫，皆遵照指揮中心防疫指引，並符合《傳染病防治法》規定，目的是為保護1920萬選舉人，及30萬選務工作人員安全與健康，不管是選務工作方面或指揮中心，都是依法行政。

至於預估何時投開票程序可完成？李進勇回應，中選會底線是今日事、今日畢，不希望開票結果拖到明天，會全力往這個方向衝刺，並做到迅速與掌握確實。

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