潮味川菜「開飯川食堂」再展新店　外帶年菜開放預購

饗賓集團旗下最高人氣川菜品牌「開飯川食堂」，繼前進宜蘭和花蓮後，11月25日第26家分店「環球A19店」於桃園環球A19的5樓正式開幕，並祭出多重優惠，讓飯友們開心相聚大口吃飯。而飯友們年年敲碗詢問的開飯外帶年菜，已經在全省各分店開放預購中。
記者陳美嘉／高雄報導
開飯川食堂「環球A19店」，在鄰近樂天棒球場的GlobalMall 桃園A19開幕，占地97坪共122個座位。為了慶祝開飯川食堂在桃園的第三家分店開幕，特別推出桃園環球A19店限定料理，包括刈包中有著脆口酸菜心、鹹香牛肉丁和花生粉的「酸菜牛尬刈包」、鹹蛋黃搭鮮筍和蛋酥的鹹香「黃金鑲蛋炒鮮筍」、以炸過蒜頭搭配新鮮蛤蜊和山藥熬煮補氣暖胃的「山藥蛤蜊蒜雞湯」。
除限定料理外，還有好康三重送優惠，12/31前，內用單筆消費滿1500元，送「催淚蛋」兌換券乙張；12/9前，內用滿低消並於FB/IG打卡「開飯川食堂環球A19店」，送「鐵漢柔情」乙份；12/18前，內用並給予Google評論5星，即贈送「熊貓哥黑白配生乳捲/片」乙份。另推出「桃園區限定優惠」，即日起至12/2至開飯桃園地區分店內用，單筆消費滿1,500元即贈私房小菜乙份。
此外，飯友們年年敲碗詢問的開飯外帶年菜，已經在各分店開放預購中！包山包海的開飯澎湃外帶年菜「鴻兔大展開運年菜」，共有內含：珍饌鮮鮑佛跳牆、鴛鴦雙醬鹽焗雞、烏金櫻花蝦米糕、鴻運茄香燴鮮蝦、筍香富貴四方肉、蒜香清蒸海石斑的六品（$5,188） 和加了「福氣滿盈人蔘雞」的七品（$5,988）兩種組合。