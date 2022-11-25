倒數衝刺！鄭運鵬：明天大家出來投票他就會勝選

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鄭文燦細數這八年的政績，包括陂塘公園增加50個、運動中心從0個變成10個、親子2個增加到22個、公托中心從1個增加到40個、幼兒園增加109個，很多施政預算放在年輕人及年輕家庭身上，鄭運鵬這次參選一樣要照顧年輕人跟年輕家庭。
另外鄭文燦還提到，軌道建設要完成，讓上班族更方便，加上1200元平價的綠色交通可以讓北桃之間距離縮短；桃園市投資也最多，包括台商回流、台機電落腳桃園，桃園市的就業機會會比其他縣市還多；社宅年底前完成近4千戶，後面還有1.5萬戶會在這幾年完成。
鄭文燦表示，年輕人各種需求，他大概做了一半，也讓年輕人有感，另外一半不要停下來 不要走回頭路，要投給鄭運鵬，因為鄭運鵬和他不只同一個心、同一個價值、同一個路線，「最重要，是鄭運鵬站在我的肩膀上，他可以做的比我更好」，所以要拜託大家出來投票，多投一票、多拉一票，鄭運鵬就會當選，若在外縣市的就買車票回鄉投票。
鄭文燦說，桃園這八年進步是需要被保護的，八年的進步不能被幾個月的口水抹黑來否定，桃園首創的青年政策，希望未來成為桃園的特色，拜託大家一定要拉票、投票、催票、固票，不要浪費選票，把選票集中給鄭運鵬。
鄭文燦也憶及當年當選前最後一天的狀況，就跟現在一樣，當時對手請了很多大咖，包括擔任過副總統、院長的人來助選，鄭的陣營則是請了一個獨立樂團來助選，「當時我跟大家說，希望桃園展現自己的特色，讓年輕世代更高的投票率來成就桃園，這次我一樣的心情，希望大家都來支持鄭運鵬。」
鄭運鵬除了再次講述對於未來桃園多各項發展政策規劃，也向支持者提出4個請託，要拜託大家「今天拉票，明天去投票」、「今天買車票，明天去投票」，同時也別忘了參加今晚分別在南北桃園的兩場選前之夜勝選晚會，選前最後一天活動，希望集結大家的力量，用所有政策跟努力讓市民全面看見，也希望明天大家一起來投票。
鄭運鵬說，今天雖然是選舉活動最後一天，他保持平常心，每天都照著選舉步驟來做，昨天很感謝鄭文燦市長及立委蘇巧慧和所有團隊在大雨中陪他車隊掃街到晚上九點半，每個人都全身淋溼。這次他選舉時間雖然很短，但他的靠山就是市民的支持及鄭文燦過去3千多天的努力，希望市民朋友珍惜過去的黃金8年，也珍惜未來起飛的8年，相信明天大家出來投票，他就會勝選。