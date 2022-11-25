大S再出手回擊！轉發賈永婕貼文 默認「千萬床墊」真相
大S、汪小菲離婚事件鬧得沸沸揚揚，「千萬床墊」意外成為焦點，大S派人將床墊送到S Hotel，汪小菲則稱要將床墊燒毀，事後，飯店也直播公開床墊處理過程。對此，藝人賈永婕也親自致電海絲騰相關人士，證實店家「沒賣過」千萬名床。大S今（25）日也轉發賈永婕的貼文，雖未多說什麼，不過粉絲也紛紛留言力挺，「加油」、「一一證實離婚是正確的選擇」。
娛樂中心／綜合報導
「防疫女神」賈永婕是小S的閨密，她昨（24）日在臉書曬出海絲騰相關人士的截圖，揭開汪小菲是否有購買「千萬床墊」一事的真相。從截圖可以看到，對方表示「海絲騰對客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測，深感抱歉」。
而賈永婕也回應「我懂，我也了解，所以是媒體揣測，實際上貴公司沒有賣出千萬的名床給汪小菲，希望一切歸於平靜，不要造成節外生枝的困擾」，而大S今日也轉發在臉書貼文、限時動態上，似乎認同此說法，也間接證實並沒有「千萬名床」一事。
網友也紛紛留言，「相信妳值得更好的對待，做對的事情，只有支持」、「加油」、「一一證實離婚是正確的選擇」、「謠言止於智者，事實勝於雄辯，加油」、「離婚是明智之舉，加油」。（編輯：郭佩蓉）