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少年出任務／原子少年DIY超萌地毯！遭正妹老師爆笑打槍

▲唐立杰（左起）、曹家齊、傅俊傑要帶DIY伴手禮突襲正妹老師。（圖／NOWnews攝影中心）
▲唐立杰（左起）、曹家齊、傅俊傑要帶DIY伴手禮突襲正妹老師。（圖／NOWnews攝影中心）

娛樂中心/綜合報導

《NOWnews今日新聞》新單元「少年出任務」推出後廣受好評，繼上次的淡水老街大戰之後，這次改走溫馨路線，由主持人曹家齊率領原子雙杰（傑）唐立杰和傅俊傑，一同突襲許久不見的舞蹈老師，3人還親自DIY伴手禮，而成品曝光後超可愛，也讓許多粉絲大呼好想要。

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本週的「少年出任務」，3位少年必須DIY造型地毯及流體熊，完成後帶著禮物突襲玉琦老師，即可達成任務。至於要做什麼樣的造型？唐立杰就立刻想到，可以做玉琦老師養的哈士奇愛犬，然後下面再編織「ATB」代表原子少年的字樣送給老師，超強的想法立刻達成大家共識，「老師~我們晚點見～」

▲幸好老師有幫忙協助，不然少年們就要做到隔天早上。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲幸好老師有幫忙協助，不然少年們就要做到隔天早上。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
來到手作教室後，3人先後嘗試「利用投影機投影圖至畫布並構圖」，再來挑選毛線的顏色，最後才到最困難的「扎毛線」，沒想到曹家齊直線直接歪掉，所幸唐立杰後面的一次過，才小小挽救局面，獲得全場拍手佩服，一番千辛萬苦後，3人終於將作品扎好毛線並上膠烘乾，成果才終於曝光。

好笑的是，正妹手作老師被問到要給少年們的作品打幾分，竟然有苦難言，只好笑著用「愛的小手」打了4下，等於只有40分，原來在過程中老師也有幫忙協助，不然少年們恐怕要做到隔天早上了，但大家還是非常期待玉琦老師收到的表情。

▲趁休息的空檔，曹家齊也分享他很喜歡在beanfun！APP上面看的小說。（圖／《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲趁休息的空檔，曹家齊也分享他很喜歡在beanfun！APP上面看的小說。（圖／《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
休息空檔後，曹家齊也被抓到正在透過beanfun！APP偷看小說，也很熱情的和其他兩位少年分享，他最愛看「beanfun!文學星」裡面的獨家原創小說《原子占星咖啡館的日常》，描述為了尋找真正想做的事，普通大學生「地球」應徵了原子占星咖啡館成為店員，這裡不僅有群星環繞般的溫暖燈光、濃郁的咖啡香氣，還有各式的占卜服務，內容非常豐富有趣。還有更多好看好玩的《少年出任務》，都在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道，喜歡原子少年的粉絲千萬不要錯過！（編輯：詹鎰睿）

▲少年們親作的流體熊，要下週才會播出。（圖／《NOWnews今日新聞》提供）
▲少年們親作的流體熊，要下週才會播出。（圖／《NOWnews今日新聞》提供）
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