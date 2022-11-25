少年出任務／原子少年DIY超萌地毯！遭正妹老師爆笑打槍

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來到手作教室後，3人先後嘗試「利用投影機投影圖至畫布並構圖」，再來挑選毛線的顏色，最後才到最困難的「扎毛線」，沒想到曹家齊直線直接歪掉，所幸唐立杰後面的一次過，才小小挽救局面，獲得全場拍手佩服，一番千辛萬苦後，3人終於將作品扎好毛線並上膠烘乾，成果才終於曝光。
好笑的是，正妹手作老師被問到要給少年們的作品打幾分，竟然有苦難言，只好笑著用「愛的小手」打了4下，等於只有40分，原來在過程中老師也有幫忙協助，不然少年們恐怕要做到隔天早上了，但大家還是非常期待玉琦老師收到的表情。
休息空檔後，曹家齊也被抓到正在透過beanfun！APP偷看小說，也很熱情的和其他兩位少年分享，他最愛看「beanfun!文學星」裡面的獨家原創小說《原子占星咖啡館的日常》，描述為了尋找真正想做的事，普通大學生「地球」應徵了原子占星咖啡館成為店員，這裡不僅有群星環繞般的溫暖燈光、濃郁的咖啡香氣，還有各式的占卜服務，內容非常豐富有趣。還有更多好看好玩的《少年出任務》，都在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道，喜歡原子少年的粉絲千萬不要錯過！（編輯：詹鎰睿）
Musée Studio、東稻家居為本季節目合作品牌
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