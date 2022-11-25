嘉義情殺命案！軍人當街槍殺前女友 最高院判無期定讞
去年6月間，23歲的男子梁偉強，因懷疑王姓前女友與前男友有曖昧，於服義務役期間，向軍中同袍以5萬元購買改造手槍和子彈，之後到嘉義找王姓前女友談判，竟近距離朝王女胸口射擊，王女因心臟破裂、左側氣血胸，送醫搶救仍宣告不治。案件經審理，一、二審均判處無期徒刑、褫奪公權終身，上訴最高法院遭駁回，判無期定讞。
編輯中心/綜合報導
回顧案情，梁偉強於串燒店認識王女，2人於2020年11月同居交往，之後因細故分手；去年3月間，梁偉強入伍服役，期間梁男疑心王女跟前男友曖昧，雙方發生多次爭吵，同年4月間，梁男透過軍中同袍，以5萬元代價購買改造手槍和子彈；6月間，他前往嘉義王女老家談判。
當時，梁男質問王女，遭女方嗆回「不關你的事」，甚至當場打電話直接視訊前男友，梁男一怒之下，持槍朝王女胸前連開5槍，不過其中4槍卡彈，1槍擊中王女左胸，導致王女心臟破裂，送醫宣告不治。
案經法院審理，認為梁男近距離朝王女胸口射擊，可見殺意堅決，王女家屬也不願原諒，要求法官處死刑。但法官認為，梁男犯案後坦承犯行，並供出槍彈來源，符合減刑規定，犯後也表現出悔意，因此一、二判處無期、褫奪公權終身，案經上訴最高院遭駁回，全案定讞。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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