最後一哩路 10號林霈涵衝刺東南區最關鍵一席

九合一選舉最後衝刺，台中市東南區市議員候選人10號林霈涵，一大早啟動大街小巷地毯式掃街拜票行程，一路上獲得許多民眾熱情揮手回應。林霈涵表示，過去數個月來，她一步一腳印，走遍東南區39個里傾聽民意，彙集意見，是唯一提出「里里有政見」的議員候選人，懇請鄉親集中選票，支持她重返議會，兌現對各里政見，讓東南區的未來幸福發展。
記者金武鳯/台中報導
林霈涵表示，她自展開參選活動以來，透過各種場合向選民闡述她的從政理念與政見，更是足跡遍及東南區大街小巷，聽取各里民意見，彙整成「公共空間」、「環境衛生」、「交通停車」、「街友安置」、「就業機會」、「都更評估」等六面向議題，公布在臉書上，做為她未來在議會問政的努力方向。
林霈涵強調，她不僅聽取意見，也積極尋求解決之道；例如爭取立體停車場、要求市府提前預防三井購物中心開幕後面臨的塞車問題、高架橋下空間再利用、火車站至帝國糖廠的天橋、振興忠孝夜市舉辦嘉年華活動、爭取74快速道路匝道口等等，都攸關東南區未來發展，也能為老舊的東南區帶來嶄新氣象。
林霈涵強調，她一直以來關心婦幼權益、長者照顧，從媽媽的視角發覺生活中的問題，實在做事，不吵政治口水，重視經濟，重視青年未來，思考如何為「上有老下有小」的青壯年減輕家庭負擔；如何為高齡長者提供更友善的照護環境。
林霈涵懇請鄉親，最後一哩路，她一定全力以赴，也需要大家幫忙「拉票、催票、固票、投票」，搶救關鍵一席，支持有經驗、有能力、實實在在的林霈涵，增加一席女性議員進入議會，為婦幼長照、鄉親爭取更多的權益。