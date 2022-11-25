快訊／本土確診+14,138！死亡個案增56人　境外移入57例

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指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為31例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月22日，死亡日期介於10月20日至11月22日。
指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為34例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自土耳其、中國、日本、法國、馬來西亞(各1例)，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年10月25日至11月23日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,008,510例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,764,600例排除)，其中8,241,178例確診，分別為37,457例境外移入、8,203,667例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,181例COVID-19死亡病例，其中14,164例本土，個案居住縣市分布為新北市2,809例、臺北市1,567例、臺中市1,488例、高雄市1,384例、桃園市1,051例、臺南市1,046例、彰化縣874例、屏東縣559例、南投縣460例、雲林縣446例、苗栗縣386例、嘉義縣363例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣245例、嘉義市239例、新竹縣228例、臺東縣183例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。