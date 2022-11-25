陸軍166對官兵人步紅毯　司令下令增產報國

陸軍司令部今（25）日以「牽囍陸軍，今生唯一」為主題，盛大辦理民國111年官兵聯合婚禮，由司令徐衍璞上將親自主持並擔任證婚人，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將、後備指揮部指揮官傅正誠中將為男、女方主婚人，副司令黃金財中將及王信龍中將為雙方介紹人，與166對新人眷屬，一同見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備及資通電軍指揮部等陸階官兵新人，步上幸福紅毯、共結連理的幸福時刻。徐衍璞並下達務必增產報國的命令。
記者呂炯昌／桃園報導
首先由憲兵重型機車與陸軍樂隊擔任前導，隨後新人代表搭乘特戰突擊車與新人隊伍，在眷屬及大漢營區官兵熱情的歡呼聲中，緩緩進入會場，穿越陸軍儀隊搭起的榮耀劍門，表達對新人最誠摯的歡迎與祝福。會場外也特別展示雲豹甲車、復仇者及拖式飛彈車等各型裝備，彰顯陸軍的強盛軍力。
徐衍璞致詞時表示，由於現場官兵的另一半同樣是軍職，也有些即將成為軍眷，與家裡是聚少離多，往往會缺席家庭中最重要的時刻，而軍眷們更是辛苦，必須張羅家裡大小事，並讓子女長大成人而無後顧之憂，因此務必牢記「相知、相惜及相守」；他也提醒，婚姻不僅是兩個人的結合，還要將另一半的父母當成自己的父母來孝順，因為這是家庭和樂的關鍵。
最後，徐衍璞開玩笑表示，他要下達現場官兵明年務必達成「增產報國」的命令，也令現場新人莞爾一笑。
陸軍司令部表示，今（111）年以「牽囍陸軍，今生唯一」為主題，舉辦隆重的聯合婚禮，期勉所有同仁能以陸軍「忠誠」軍風及精神，恪守愛家承諾，忠於家庭與伴侶，用心經營，攜手共度未來；同時，鼓勵與會新人，要共同為創造繼起之生命而努力，明年順利達成「增產報國」之使命，成為國家建設發展的寶貴力量。