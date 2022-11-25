憂國安！英國下令敏感場所禁用中國監視器 2中企受影響
歐洲對中國的國安威脅持續存有疑慮，英國政府24日指示各政府單位，要求停止在「敏感場所」使用中國製造的監視器，避免受到中國「國家情報法」的影響而對英國產生國安威脅。對此，中國監視器製造公司提出強烈反抗。
國際中心徐筱晴／綜合報導
英國內閣辦公室部長陶敏（Oliver Dowden）向國會表示，檢討政府建築安裝事項監視系統在當前和未來可能面臨的安全風險之後，認為鑑於對英國的威脅，以及這些系統愈加提高的功能和連接性，需要有額外的管控。當局已經以威脅國家安全為由，要求各部門禁止在「敏感場所」使用受制於中華人民共和國法律的企業所生產的監視器設備。
這項聲明指出，除了停止裝設中國製監視器之外，另外還建議各部門中斷原有的中國製監視器跟部門核心網路的連接，並且考慮是否拆除改用其他廠商製造的監視器。
英國政府此舉是為了回應67名議員，國會議員以有隱私安全憂慮和擔心產品涉及中國境內侵犯人權為由，呼籲政府禁止海康威視與大華旗下監視器的販售與使用。
《法新社》引述非營利組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）統計數據指出，英國有超過一半公家機關組織使用中國海康威視或大華製造的監視器。值得注意的是，這兩間公司的產品都曾被指控是侵犯新疆維吾爾族人權的共犯。
對此，海康威視的發言人指出，「這些將海康威視的產品視為威脅國家安全保障的見解完全就是錯誤的。」