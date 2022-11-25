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青年民主返鄉列車啟程　台學聯送逾600位大學生返鄉投票

▲台學聯與18所大專校院合辦的「2022青年返鄉列車」傍晚出發，共計30班路線，乘載600餘位青年學子回家投票。圖為「2020青年民主返鄉列車」。（示意圖／記者黃仁杰攝，2020.01.10）
▲台學聯與18所大專校院合辦的「2022青年返鄉列車」傍晚出發，共計30班路線，乘載600餘位青年學子回家投票。圖為「2020青年民主返鄉列車」。（示意圖／記者黃仁杰攝，2020.01.10）

記者李琦瑋／台北報導

台灣學生聯合會與18所大專校院合辦的「2022青年返鄉列車」今（25）日傍晚啟程，從北中南東共計30班路線，乘載600餘位青年學子回家投票，盼為選舉帶來更多青年的聲音，降低民主參與的門檻。

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台學聯秘書長黃亭偉表示，青年世代在返鄉投票上往往付出相對更大的經濟與時間成本。青年並不是不在乎政治，但車票、通勤時間等，都造成社會新鮮人與年輕學子的不小負擔，也因次影響青年的投票意願。青年民主返鄉列車從2018開始，年復一年致力於讓青年以便宜的票價，減輕投票的壓力，回家行使公民權利，過程中不過問投票意向、不拿任何政黨贊助，純粹以群眾募資提供青年方便回家的管道。

國立台東專科學校學生會財務部長黃裕善指出，台東到高雄的自強號車票一張362元，返鄉投票專車只要180元，兩倍的價差，讓相隔中央山脈的遊子，第一次返家行使選舉和複決權少了許多負擔。

他說，專科學校的學制代表學生擁有年滿20歲的投票人不多，這次東灣與國立東華大學合辦的專車也只有開成一線，並且僅有2位上車。若18歲公民權的憲法修正案順利通過，未來專科學校能參與選舉的學生人數將會更多。「南迴公路的林投搖曳，從太平洋到台灣海峽，每一位投票人的選票都極為重要，憲法賦予我們選賢與能的權力，讓我們寫下歷史的新篇章。」

花蓮地震後交通更不易，東華學生會長陳彥伶表示，花蓮自從今年918地震後，南迴有區段鐵路至今未通，原本就不便的返鄉路途如今更是難上加難。她感謝青民協與台學聯主辦返鄉專車，讓東華學子用非常便宜的票價回家，同時國立東華大學生輔組與教師會也大力協助訂購車輛與贊助乘車保險，讓青年有一趟美好的返鄉之旅，投下屬於青年世代，最接近修憲成功的一票！

國立高雄大學學權部長古哲瑋、學生議會議長鍾昌豫共同表示，18歲的公民承擔完整的刑事責任，肩負納稅、服兵役等公民義務，卻沒有用選票參與公共事務，決定台灣未來的機會。而在大學的校園內，有三分之一乃至一半的學生是這樣的處境。高大學生會期待透過參與返鄉列車，支援想回家的學生返鄉行使投票權，謀求改變現狀，為降低公民權年齡盡一份心力，共同寫下台灣民主史的新篇章，落實世代正義。

青年民主返鄉專車合作學校包括，元智大學學生會、世新大學學生會、東吳大學學生議會、南華大學學生會、高雄醫學大學學生會、國立台北大學學生會、國立台東專科學校學生會、國立成功大學學生會、國立東華大學學生會、國立政治大學學生會、國立高雄大學學生會、國立陽明交通大學學生會陽明分會、國立嘉義大學學生會、國立彰化師範大學學生會、國立台灣師範大學學生會、淡江大學學生會、臺北市立大學學生會、輔仁大學學生會。

「2022青年返鄉列車」今天傍晚啟程，高雄班次將於下午4點半發車完畢；台北班次將於晚上8點半開始陸續發車。

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