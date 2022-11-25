選前1日　林飛帆：不用焦慮、去投票「城市才不會倒退」

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林飛帆表示，這場選舉會決定你的城市未來是什麼樣子，這是你可以決定的；這次選舉，也會影響國際社會如何解讀、看待台灣；同時還有一張選票，是台灣人第一次手上握有的選票，就是18歲公民權。這不只關乎年輕世代是不是能享有，與他們必須付出的責任義務同等的權利；也更是台灣人的第一次，能夠用選票決定憲法的樣貌。
林飛帆說，如果還沒買車票，還沒決定要返鄉的朋友，拜託大家回家投票。明天每一個人的決定都無比重要。
另外，林飛帆這兩天也提到自己去南投輔選現長候選人蔡培慧。他說，自己認識蔡培慧已經10年，一起參與大大小小的運動，她是永遠站在第一線的人。這次她參選南投縣長，依然是一場運動，是一場改變南投、終結黑金的社會運動，是一場非常不容易的運動。
林飛帆說，南投17年來被地方黑金派系把持，這場選舉過程，有很多鄉親受黑道和地方勢力恐嚇威脅，很多鄉親被警告支持蔡培慧的下場；就連蔡培慧本人的座車都被登記車號，針對、跟監。
林飛帆表示，南投的朋友們，已經一起走了這麼遠的路，今天總算來到這場選戰的最後關鍵。希望南投的朋友們，特別是身在外地的南投人，一定要回家投票，一起完成這個改變南投的關鍵一哩路。去投票就會贏，贏的不是蔡培慧而已，而是南投人。
林飛帆也提到，選前最後這幾天，他把握時間和民進黨縣市首長候選人一起車掃和徒步掃街，謝謝各地熱情的民眾和我們打招呼，大家都有信心讓台灣更好，請大家堅定支持民進黨的優質候選人，去投票、就會贏。