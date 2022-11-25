1500噸級新漁業試驗船 今安放龍骨估明年4月交船
農委會水產試驗所今（25）日上午於PT United Sindo Perkasa造船廠舉行1500噸級漁業試驗船 「安放龍骨」典禮，由所長陳君如率相關同仁，以視訊方式出席典禮，預估113年4月完成交船。
記者許若茵／台北報導
水試所表示，獲行政院3月14日修正通過「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」案新建3艘試驗船，包含1艘1500噸及2艘100噸，承起造的新加坡Vallianz控股公司於旗下之印尼巴淡島PT United Sindo Perkasa造船廠施作。
水試所指出，這是繼6月30日完成2艘100噸級試驗船安放龍骨後，水試所研究量能最為齊全的試驗船，於今天舉行「安放龍骨」典禮，並預計於113年4月完成交船，象徵我國永續海洋漁業試驗基礎建設邁向另一高峰。
水試所說明，未來試驗船將配置於水試所位於基隆和平島的海洋漁業組，以替代將汰除船齡29年的水試一號試驗船，新試驗船將接續水試一號的探測任務，戮力於調查近年因氣候變遷及人為活動導致的沿近海漁場環境變動，更因應再生能源離岸風場建置下，對於漁場所受影響進行研究，並與國內外海洋研究機構進行合作研究。