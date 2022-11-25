讓動物自己做選擇！長鼻浣熊生活超快樂　吃東西懂用腦筋

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隨著動物園內長鼻浣熊的個體數量越來越多，為了讓長鼻浣熊們有更多活動空間，甚至能夠攀爬樹木，以展現出牠們的自然行為，早在2015年2月，動物園就已完成長鼻浣熊的空中走廊及戶外樹屋了。長鼻浣熊們的居住環境，從原本一成不變的室內活動場，一下增加了更多的空間選項，透過保育員的食物引導，長鼻浣熊們也可以很自在地在遊客觀看下，漫步在空中走廊中。
現在大家在長鼻浣熊的活動空間可以看到4公1母共5隻長鼻浣熊，最年輕、膽子大的公長鼻浣熊常常在樹屋上攀爬探索，另外幾隻則常常在空中走廊上睡覺休息，這個照養環境更新計畫，最重要的地方就是提供了不同的棲所給動物選擇：室內有空調的環境／空中走廊有安全感的區域／三棵大樹連結的自由棲木。
如何提升照養野生動物的動物福祉，是現代動物園的必修課題。除了努力讓動物有更大、更多元的活動空間供其自由選擇外，行為豐富化玩具的製作也成為保育員的日常功課。一直以來在長鼻浣熊的活動場內，可以看到輪胎吊床、木製吊橋等，其實都出自於保育員靈巧的手，最近又新增幾個行豐玩具，像是2顆在活動場地上的「肉食球」，就讓長鼻浣熊們必須得動動腦筋，轉啊轉才能讓裡頭的乾糧掉出來，增加動物的採食動作與時間，有事情做才不無聊，長鼻浣熊們玩得開心也吃得津津有味。
最近天氣漸漸要轉涼，為了讓動物可以自己選擇避寒之處，許多動物戶外活動場通往室內的門會打開，讓動物自由選擇是否回到較溫暖的室內休息。如果參觀動物園時看到有些動物沒有出現，就請大家尊重動物們自己的選擇囉！（編輯：李惠婷）