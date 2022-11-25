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全球百大性感尤物　喊話台灣粉絲「來看我處女作！」

▲為迪士尼最新動畫《奇異冒險》擔任配音的蓋柏莉尤恩接受簡立喆獨家專訪。（圖／翻攝自電癮好選喆YT頻道）
▲為迪士尼最新動畫《奇異冒險》擔任配音的蓋柏莉尤恩接受簡立喆獨家專訪。（圖／翻攝自電癮好選喆YT頻道）

文/電癮好選喆

迪士尼最新動畫《奇異冒險》找來丹尼斯奎德、傑克葛倫霍、賈布克楊懷特三人為片中克雷德一家爺孫三代配音；而配音媽媽的蓋柏莉尤恩其實也大有來頭，曾被多家外媒雜誌評選為全球最性感尤物，是NBA傳奇球星韋德的嬌妻。知道魔獸來台掀起籃球瘋，蓋柏莉也透過《電癮好選喆》的獨家專訪喊話台灣粉絲「來看我大銀幕（配音）處女作！」。

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曾經五度被外媒雜誌評選為年度全球百大最性感尤物的蓋柏莉尤恩，在《奇異冒險》中聲演克雷德冒險一家裡的媽媽，她直呼：「配音工作太有趣了！不必在乎自己看起來怎麼樣，還可以穿著睡衣去工作。」，蓋柏莉強調能專注在情感和樂趣的表現，還能一對一面對導演和編劇，是非常新鮮的體驗，也比在鏡頭前演戲還讓她享受與自在。

事實上，《奇異冒險》不是蓋柏莉第一次配音，但先前的作品都石沈大海沒有發表，這次是首度配音長篇動畫，終於可以讓家人朋友和全球粉絲看見，讓她感到非常興奮，並學起主持人簡立喆比愛心放送台灣粉絲，甜喊：「請大家一起進戲院支持。」。

而聲演爺爺的丹尼斯奎德則大讚《奇異冒險》是迪士尼動畫的劃時代作品：「這是我從『幻想曲』之後前所未見的動畫！」；聲演孫子的賈布克也補充說:「雖然配音時製作團隊會口頭描述畫面，但看到完成品後還是大大超出我的預期。」。

除了電影中精彩的畫面呈現、生動的劇情走向之外，爺孫三代的家庭問題也是一大看點，賈布克說道:「這是一部大家都能感同身受的電影，因為每個家庭都可能存在世代問題。」；而丹尼斯奎德也在採訪中表示，讀劇本時就讓他有種「非常棒的窒息感」，強調這部電影讓人很有共鳴:「要你做你自己，而不是你應該成為的人。」

傑克葛倫霍在劇中聲配丹尼斯奎德的兒子，這也是兩人繼2004年《明天過後》相隔18年再度演出父子。丹尼斯奎德在記者會上笑稱先前拍《明天過後》時，為了尋找被極端氣候所困的兒子，踏上一段險惡旅程，兩人當年幾乎沒有對手戲，「而這次我們第一次在同一個房間裡，唯一不同的是，上次是我尋找你，這次則是你尋找我」丹尼斯在記者會上對著傑克這麼說。

《奇異冒險》講述克雷德探險家父子在一次任務中意見分歧，丹尼斯奎德聲演的爸爸「耶格」與傑克葛倫霍聲演的「薩奇」分道揚鑣，爸爸就此失蹤；25年後薩奇和他的兒子—克雷德家第三代再度踏上冒險，與失蹤多年的耶格重逢，爺孫三代被迫一同開啟逃生之路，還要修補不願面對的家庭問題。《奇異冒險》11月25日全台上映。


●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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