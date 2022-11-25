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今日廣場》李勝強／黃國昌的「投機正義」

▲前立委黃國昌近日以熱血的職棒球迷發文。（圖／翻攝自黃國昌YouTube頻道）
▲前立委黃國昌近日以熱血的職棒球迷發文。（圖／翻攝自黃國昌YouTube頻道）

文／李勝強

李勝強／大學講師

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時代力量前立委黃國昌自從在民眾黨台北市長候選人黃珊珊的造勢慷慨激昂站台後，再次滿血復活。近日在個人臉書以「曾經，我是一個熱血的職棒球迷」為題發文，原以為戰神是要關心我們的職棒環境，但黃國昌的起心動念果然沒這麼簡單，這段起手勢的目的，是要 藉由攻擊林秉文追打民進黨，在選舉最後關頭，用烏賊戰抹黑奧布作為民眾黨及高虹安等人的遮羞布。

曾說過絕不支持「兩岸一家親」的黃國昌，為了東山再起，與柯文哲合體為黃珊珊站台助選。這件事，時代力量至今沈默不語，反倒是黨籍議員候選人繼續跟他們口中的「國昌老師」坐在一起直播，穿上球衣架勢十足，對多年前的職棒打假球事件窮追猛打，正義感破表。不過，這麼多年前的事情黃國昌都能投入百分之兩百的關心了，為什麼對於高虹安助理事件至今仍沒有任何表示？更別說黃國昌還是「吹哨者保護協會」的發起人，高虹安辦公室的吹哨者難道不值得「國昌老師」關心嗎？被媒體追問此事時，黃國昌把自己的不作為推得一乾二淨，他說這件案子沒有任何吹哨者與協會聯絡，吹哨者可能認為跟中國國民黨聯絡比較有用，就交由中國國民黨和檢調好好處理。

先是推給吹哨者沒有主動聯絡，又推給國民黨和檢調，這麼消極、沒有大聲咆哮的溫和態度，和大家所熟悉的「戰神」黃國昌一點都不像。過去有多少次，黃國昌只要手握芝麻蒜皮的消息，就能一連作秀好幾天，甚至遠赴屏東，半夜在養雞場對著鏡頭開直播嘶吼。這次高虹安辦公室疑似詐領助理費及發生性平爭議，都不見黃國昌發出正義之聲。原以為戰神休兵了，但是看到他選前又是替黃珊珊助選、又是直播追打林秉文，我們才知道，原來戰神的正義是有選擇性的，最重要的，就是要政治正確，「打綠不打藍」是黃國昌的最高準則，難怪有網友作梗圖嘲諷，黃國昌只有在聽到「民進黨」三個字才會醒過來。

黃國昌向來以正義、反貪、清廉自居，以忌惡如仇的形象行走政壇，可是他近來與柯文哲越走越近，短短幾年內，從反中台派走到光譜另一端，以清新形象包裝投機搖擺立場。更令人無法接受的是，靠著太陽花展露頭角的黃國昌，利用年輕世代對他的期待，混淆是非對錯與台灣地位，等於是變相為親中紅統勢力開了一扇窗。黃國昌起於反中、終於投機，把時代力量玩殘了，也把自己的路走死了。黃國昌個人政治生命事小，如果因此耽誤了台灣民主轉型的關鍵時刻，黃國昌和他那廉價的正義，如何對台灣人民交待？


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