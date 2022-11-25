今日廣場》李勝強／黃國昌的「投機正義」

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曾說過絕不支持「兩岸一家親」的黃國昌，為了東山再起，與柯文哲合體為黃珊珊站台助選。這件事，時代力量至今沈默不語，反倒是黨籍議員候選人繼續跟他們口中的「國昌老師」坐在一起直播，穿上球衣架勢十足，對多年前的職棒打假球事件窮追猛打，正義感破表。不過，這麼多年前的事情黃國昌都能投入百分之兩百的關心了，為什麼對於高虹安助理事件至今仍沒有任何表示？更別說黃國昌還是「吹哨者保護協會」的發起人，高虹安辦公室的吹哨者難道不值得「國昌老師」關心嗎？被媒體追問此事時，黃國昌把自己的不作為推得一乾二淨，他說這件案子沒有任何吹哨者與協會聯絡，吹哨者可能認為跟中國國民黨聯絡比較有用，就交由中國國民黨和檢調好好處理。
先是推給吹哨者沒有主動聯絡，又推給國民黨和檢調，這麼消極、沒有大聲咆哮的溫和態度，和大家所熟悉的「戰神」黃國昌一點都不像。過去有多少次，黃國昌只要手握芝麻蒜皮的消息，就能一連作秀好幾天，甚至遠赴屏東，半夜在養雞場對著鏡頭開直播嘶吼。這次高虹安辦公室疑似詐領助理費及發生性平爭議，都不見黃國昌發出正義之聲。原以為戰神休兵了，但是看到他選前又是替黃珊珊助選、又是直播追打林秉文，我們才知道，原來戰神的正義是有選擇性的，最重要的，就是要政治正確，「打綠不打藍」是黃國昌的最高準則，難怪有網友作梗圖嘲諷，黃國昌只有在聽到「民進黨」三個字才會醒過來。
黃國昌向來以正義、反貪、清廉自居，以忌惡如仇的形象行走政壇，可是他近來與柯文哲越走越近，短短幾年內，從反中台派走到光譜另一端，以清新形象包裝投機搖擺立場。更令人無法接受的是，靠著太陽花展露頭角的黃國昌，利用年輕世代對他的期待，混淆是非對錯與台灣地位，等於是變相為親中紅統勢力開了一扇窗。黃國昌起於反中、終於投機，把時代力量玩殘了，也把自己的路走死了。黃國昌個人政治生命事小，如果因此耽誤了台灣民主轉型的關鍵時刻，黃國昌和他那廉價的正義，如何對台灣人民交待？
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