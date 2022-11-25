法人以歷史經驗看選後表現不俗　外資歸隊、台股後市看俏

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以近6屆地方首長選舉後台股大盤表現來看，呈現漲多跌少的行情，選後1個月、3個月、半年都有不錯的表現，分別有7.30%、7.7%、8.3%的平均報酬，選後正報酬機率都有高達八成以上。加上，台灣上市公司前十大產業市值今年前三季營收、獲利表現亮麗，平均年成長率都有雙位數的高成長率，顯示台灣企業基本面佳，展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期。
群益投信投資長李宏正表示，因機構投資人及散戶持有股票比重已下滑至金融海嘯以來低點，軋空及軋空手的氛圍帶動整體科技類股獲得大量資金湧入追捧；台股因本就以半導體族群為主要核心，且股神巴菲特旗下基金季報指出第三季進場購入大量台積電持股並成為護國神山的大股東，加上台灣科技股族群股價位階在本波下跌過後本就低於其他市場，故台股半導體族群11月份反彈幅度居全球之冠。
展望台股後勢，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。而對於穩健型投資人來說，台股基金是不錯選擇，此外，高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。