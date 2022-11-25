專訪／楊奇煜買房積蓄all in！「出門搭捷運」咬牙省錢

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因為曾經確診，楊奇煜有段時間受後遺症所苦，一邊唱歌一邊跳舞，在舞台上演到咳嗽，常常換不了氣，為了演出，他特訓肺活量3個月，踏步機加有氧運動，1天持續1個小時，飲食戒辣、戒鹹、戒甜，老婆配合他保養聲帶，煮飯也少放鹽，楊奇煜曾問：「為什麼妳不放鹽？」老婆還偷撩一把：「因為愛你無需多鹽（言）。」
楊奇煜本來要戴禿頭頭套，還原原著漫畫《我在詐騙公司上班》老闆的樣子，後來因為髮型不搭而作罷，對他而言，戴假肚子又跳又演，也是一大挑戰，尤其楊奇煜容易過敏，卸妝後常常臉部、脖子發癢難耐，問他真實人生的身材走樣過嗎？他透露過去體重高峰是71公斤，被粉絲嗆：「怎麼這麼肥？」他索性奮發圖強減肥，3個月內減到60公斤，「絕對不會再回去那個樣子！」
詐騙集團給人能言善道的印象，楊奇煜揣摩角色的靈感來自真實新聞事件，「我們一直做功課，寄假貨、詐騙手法我們都了解，其實一打開電視全部都是範本，台灣就是詐騙之島。」自己有沒有適合當詐騙集團的特質？楊奇煜笑說：「我可能適合做感情詐騙，以前談戀愛吵架，我比較會先裝可憐，把老婆拿捏得死死的，但是她婚後比較難拿捏，因為照顧小孩容易情緒一下子上來，最快安撫她的妙招，就是照顧好2個兒子。」