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專訪／楊奇煜買房積蓄all in！「出門搭捷運」咬牙省錢

▲楊奇煜4年前買房子積蓄見底，出門搭捷運咬牙省錢。（圖／果陀）
▲楊奇煜4年前買房子積蓄見底，出門搭捷運咬牙省錢。（圖／果陀）

記者羅凌筠/台北報導

楊奇煜（小煜）在果陀《我在詐騙公司上班》挑戰歌舞形式的舞台劇，戴假肚子扮演詐騙公司的中年油膩老闆，劇中更大膽穿女僕裝，他受訪透露護理師老婆言言對這個造型很喜歡，還問他：「要不要直接穿回家？」排練期間他的2個兒子才1歲跟7個月，有時回家全家一團糟，楊奇煜也會躁鬱，但是兒子們笑容太療癒，「回家看到他們笑，心情就好了。」

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對於這部舞台劇帶來的金錢觀省思，楊奇煜演來感觸頗多，以前他是花錢不手軟的人，收集球鞋成癡，在33歲時決定買人生第1棟房子，7位數的頭期款讓他身家積蓄全部「all in」，那段時間工作不順，存款很快見底，開始有危機意識，「我就慢慢省錢，出門坐交通工具，有了小孩之後更省，不能要買什麼就買。」

▲楊奇煜（右）穿女裝驚艷老婆。（圖／果陀）
▲楊奇煜（右二）穿女裝驚艷老婆。（圖／果陀）
因為曾經確診，楊奇煜有段時間受後遺症所苦，一邊唱歌一邊跳舞，在舞台上演到咳嗽，常常換不了氣，為了演出，他特訓肺活量3個月，踏步機加有氧運動，1天持續1個小時，飲食戒辣、戒鹹、戒甜，老婆配合他保養聲帶，煮飯也少放鹽，楊奇煜曾問：「為什麼妳不放鹽？」老婆還偷撩一把：「因為愛你無需多鹽（言）。」

楊奇煜本來要戴禿頭頭套，還原原著漫畫《我在詐騙公司上班》老闆的樣子，後來因為髮型不搭而作罷，對他而言，戴假肚子又跳又演，也是一大挑戰，尤其楊奇煜容易過敏，卸妝後常常臉部、脖子發癢難耐，問他真實人生的身材走樣過嗎？他透露過去體重高峰是71公斤，被粉絲嗆：「怎麼這麼肥？」他索性奮發圖強減肥，3個月內減到60公斤，「絕對不會再回去那個樣子！」

▲楊奇煜（左二）在舞台劇《我在詐騙公司上班》挑戰唱歌、跳舞、演戲。（圖／果陀）
▲楊奇煜（左二）在舞台劇《我在詐騙公司上班》挑戰唱歌、跳舞、演戲。（圖／果陀）
詐騙集團給人能言善道的印象，楊奇煜揣摩角色的靈感來自真實新聞事件，「我們一直做功課，寄假貨、詐騙手法我們都了解，其實一打開電視全部都是範本，台灣就是詐騙之島。」自己有沒有適合當詐騙集團的特質？楊奇煜笑說：「我可能適合做感情詐騙，以前談戀愛吵架，我比較會先裝可憐，把老婆拿捏得死死的，但是她婚後比較難拿捏，因為照顧小孩容易情緒一下子上來，最快安撫她的妙招，就是照顧好2個兒子。」
 

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