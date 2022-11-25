泰國掀《咒》熱潮！文策院推台灣民俗鬼怪漫畫　吸引業者

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文化部駐泰國文化組長田又安期許，藉由座談會加速推動台灣書籍的海外推廣，讓泰國民眾能接觸到更多台灣優良作品，開啟更豐富的台泰文化交流視野。
文化部指出，該座談會活動主題響應近期台片《咒》深獲泰國觀眾喜愛，邀請文化內容策進院分享以台灣民俗與鬼怪為發想的漫畫，如《冥戰錄》、《守娘》等。此外，泰國對獨立書店的日益重視，座談會也邀來台灣獨立書店文化協會為泰方分享台灣獨立書店豐富的經營經驗。
座談會上午由文策院全球市場處線上說明「台灣圖書國際版權推廣計畫Books from Taiwan」及介紹「台漫推廣網站Taiwan Comic City」，並為當地業者推薦書籍。此外，亦安排泰國出版業者現身說法，分享翻譯與出版台灣刊物實務操作，包括如何選書與版權相關注意事項。
下午則由台灣獨立書店文化協會創會理事長暨唐山書店創辦人陳隆昊、友善書業合作社理事主席沙彥羲及創辦人蘇至弘，分享獨立書店在台灣的發展、獨立書店聯盟經營模式與台灣文化部補助實體書店發展的成果。台灣獨立書店的多元經營方針及強調同業合作的模式，引起泰國業者濃厚興趣，現場發問踴躍，期待汲取台灣經驗。
文化部指出，本次座談會會場佈置台灣出版展示，陳列台灣金鼎獎繪本作品與翻譯出版獎勵計畫成果；為擴大活動效益，會後將彙整座談會的分享資料，以泰文編撰集結成電子書，提供泰國出版協會會員及各出版社業者推動出版與閱讀文化的參考，持續發揮台灣文化影響力。