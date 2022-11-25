快訊／吳亦凡「強姦罪」判決曝！遭判13年 外加驅逐出境
曾是韓團EXO成員之一的加拿大籍歌手吳亦凡，去年6月被網紅都美竹爆料「引誘未成年少女」，8月涉嫌強姦罪遭北京警方逮捕，就此消失在螢光幕前。今（25）日判決出爐，北京朝陽區人民法院一審公開判決吳亦凡「有期徒刑十三年」，附加驅逐出境。
娛樂中心／綜合報導
根據《網易新聞》報導，北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行「有期徒刑十三年」，附加驅逐出境。
報導指出，吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法併罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。且加拿大駐華大使館官員也旁聽了宣判。
大陸網友看完也紛紛表示，「我大凡凡呀，自作孽不可活，可惜了」、「出來45歲了，但估計38歲就出來了」、「哎呀」、「強姦判刑13年？確定沒看錯嗎」、「凡凡也太慘了吧」、「應該判無期徒刑」。（編輯：郭佩蓉）