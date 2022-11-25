站上30字頭！新台幣收30.905元升1.22角 2個半月新高
美國升息可望趨緩，美元指數表現疲弱，加上月底出口商有結帳拋匯需求，新台幣兌美元今（25）日進一步升破31元整數關卡，終場收在30.905元，強升1.22角，也是9月14日以來收盤新高價，亦是2個半月來再度見到「30字頭」。
記者顏真真／台北報導
美股因感恩節休市一天，但美國升息動向仍牽動金融市場走向，美元指數表現疲弱在105價位，亞洲主要貨幣兌美元呈現盤整且升貶互見，其中韓元收升在1323.70兌1美元，日圓兌美元則在138.77盤整，而人民幣中間價下調來到7.1339兌1美元，離岸人民幣兌美元在7.1681附近。
至於新台幣兌美元今日以31.02元、升值0.7分開出後，在月底出口商拋匯推升下，進一步升破31元整數關卡，重回「30字頭」，盤中最高更來到30.836元、強升1.91角，終場收在30.905元，較前一交易日升值1.22角，亦創2個半月來收盤新高價。
匯銀人士指出，美國聯準會（Fed）公布會議記錄顯示多位官員唱「鴿」，國際美元走貶，加上外資匯入，激勵新台幣持續升值，更如預期升破了31元整數關卡，但後續觀察重點在美元、台股表現及外資動向。