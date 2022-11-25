高中英聽二試12／10登場　確診輕症者可應試

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規定。
唯一有變化的是配合中央流行疫情指揮中心最新措施，確診者同住親友的居家隔離取消，改採「0+7自主防疫」，因此英聽二試也不再設置居家隔離考分區。確診（輕症、無症狀）和快篩陽性個案考生，則維持安排到居家照護考分區，與一般學生區隔。
大考中心提醒，將援例專案與衛生福利部疾病管制署相關單位勾稽確診考生名單外，並建置「COVID-19自主填報系統」，若考生於本次考試當日屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案，務必自12月5日上午9點至12月10日考試當天上午8點，於填報系統進行自主填報作業。
自考試當天上午8點起，才確認確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，請洽原編考（分）區試務人員，並攜帶應試有效證件正本及相關證明文件，逕至原編考（分）區應試，進入考（分）區時，務請主動向試務人員告知屬確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案。考生若未主動填報、告知或填報、告知不實，經查證屬實，將提報考試委員會審議；最重將取消本次英聽考試資格。
確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生前往居家照護考（分）區之交通方式，須以同住親友1位自行開車接送或搭乘防疫計程車（考生自付車資），由考生居住地之地方政府衛生單位標準作業流程往返應試地點，當日考試結束後，應立即返回隔離場所。
若考生於考試當天已進入一般考（分）區後，因發燒或有呼吸道等症狀經考生自主進行快篩呈現陽性者，考量不便移動到居護考（分）區，將轉到原考（分）區的「備用防疫試場」應試。
有關 COVID-19防疫措施，以及試場防疫特別準則，敬請考生與家長留意本會大考中心網站「最新訊息」及「高中英語聽力測驗試務專區」之相關公告。