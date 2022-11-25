周江杰行腳最終日 立委洪申翰來聲援

周江杰今天上午先從湖口公所出發，中午在新豐公所，下午從新豐走回位於竹北的縣政府，包括縣議員何建樺、吳傳地、張珈源，以及議員候選人蔡蕥鍹、歐陽霆、新豐鄉民代表候選人葉高潔、竹北市民代表候選人曾玉菱、邵啟月等人都來陪走或為他加油打氣，行腳隊伍陣容堅強。
周江杰表示，選舉沒有大家想的那麼複雜，選舉其實是非常簡單的，11月26號兩個選擇，湖口鄉想要第二座生命園區、第二座大型火葬場，還是希望湖口鄉未來五年的發展人口可以上十萬、有機會可以升格為湖口市，他已經為湖口鄉規劃了未來湖口升市的基礎，希望大家可以認真思考，做出正確的選擇。
周江杰提出，要讓湖口火車地下化，讓前後站可以連接起來拆除達生陸橋，結合王爺壟重劃區，讓湖口鄉未來有機會可以升市，這個讓湖口鄉衝破10萬人口的願景，就是他這次參選縣長要為湖口鄉做的事情，
周江杰也表示，他當選擔任縣長，也需要在議會有非常堅實的基礎，在湖口鄉，何建樺不僅讓民進黨有了一個家，這次選舉，希望所有湖口的鄉親支持何建樺議員，因為何建樺是一個能夠捍衛湖口，能夠堅定湖口的立場，讓湖口能夠繼續往前進步的議員。
洪申翰表示，八年前新竹縣選出一位優秀的在地議員周江杰，他為了遏止炒房，實現大家的居住正義，在議會提案要調高非自住房屋稅率，最後議會通過國民黨調降的修法版本。周江杰因為覺得無法實現他的理想，便辭去議員職務，這是台灣選舉史上絕無僅有的事情。
洪申翰進一步提到，周江杰就算面對比他強大好幾萬倍的大財閥、利益團體，他永不低頭，勇敢堅持做對的事，也是個有理想、有正義感、可托付的好青年，所以他今天站出來，陪周江杰走完最後一里路。
洪申翰強調，新竹縣需要像周江杰這樣一位，愛鄉愛土、為了理想而奮鬥的年輕人，無懼權勢的壓迫，努力朝著讓大家的生活更好而努力，明天就是投票日，要一起勇敢站出來，讓守護新竹好山好水「好江3」的周江杰高票當選，為新竹的正義而戰。
何建樺表示，這次周江杰提出的政見他全力支持，而且也希望能夠翻轉新竹縣，看看隔壁的桃園市、新竹市，坦白說它們的發展，大家都有目共睹，反觀新竹縣至今仍然停滯不前，無可奈何，所以全力支持周江杰讓他可以翻轉新竹。
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