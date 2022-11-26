好市多黑五最後2天！「瘋搶夯品」報你知 照清單買就對
美式賣場好市多（COSTCO）黑色購物節即將於明（27）日落幕，超夯優惠商品你都搶到了嗎？《NOWnews》根據活動開始至今好市多臉書社團討論熱度、現場搶購狀況，整理瘋搶夯品清單，包括轟動一時的「打架也要搶洗髮精」英國Herbal Essences草本洗髮精、人手一組好自在液體衛生棉等，陸續也都有網友回報門市傳出缺貨的消息，但每間分店的補貨狀況不一，快跟著必搶清單一起搶便宜吧！
記者鍾怡婷/綜合報導
Herbal Essences Shampoo草本豐盈清香洗髮露組400毫升3入，原價629元，特價479元。去年好市多黑五有兩名男子，因排隊搶購洗髮精起口角，甚至擺出戰鬥彈跳姿勢出擊，兩人一邊開打一邊怒吼，讓洗衣精一戰成名，今年同樣賣得火熱，幾乎人手一組。
以及每年黑五都瘋搶的衛生用品系列：蘇菲導管式棉條量多型，原價339元，特價239元；蘇菲導管式棉條一般型原價319元，特價219元；蘇菲超熟睡安心褲，每包6片4包入，原價579元；好自在液體衛生棉組合包 24CM 36片 27CM 32片，原價599元，特價429元。
記者實際走訪內湖好市多，以下夯品僅剩棧板上存貨，想要購入的可千萬別錯過了！Cerave Moisturizing Cream適樂膚潤澤修護霜 454 g X 2 罐，原價949元，特價819元；伊萊克斯溫控電茶壺 1.7公升，原價1579元，特價1379元；美膳雅手持式攪拌棒，原價1299元，特價999元。
最後推薦網路討論度高的優惠商品：Tilley經典香皂 220公克 X 6入，原價519元，特價419元；膚黛瑪舒敏潔膚液850毫升3入+100毫升，原價1839元，特價1429元；Calvin Klein Men's 100% Cotton Short Sleeve Tee男純棉短袖上衣3件組。原價749元，特價599元。