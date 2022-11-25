MMO《雲扉：輪迴》開放事前預約 全員瓜分5億奬勵
由藝人劉品言代言的世界系美學MMO《雲扉：輪迴》，事前預約活動火熱進行中。現在通過官方網站和雙平台完成預約，即可參與超多福利活動，全員瓜分5億奬勵！並有機會贏得iPhone14 Pro Max、Gogoro電動車、Steam掌機等實體大獎！
生活中心/綜合報導
《雲扉：輪迴》於11月2日已正式開啓事前預約活動，完成預約即可獲得永久限定SSR萌寵及限定時裝奬勵，還有5億大奬等着全員一同瓜分！奬池中更有全新限定iPhone14 Pro Max、Steam掌機、蒂芙尼鑰匙吊墜等玩家來抽取。
在事前預約中「呼朋喚友享翻倍」奬勵活動中，邀請好友進行預約人數達到5人，可獲得永久酷炫翅膀奬勵，每邀請一位好友即可多獲取一個幸運碼。官方將在Facebook上定期舉行抽獎活動，提供眾多免費實物大獎。隨機抽取到的幸運碼持有者即為獲獎人，抽取的實物獎勵包含：MyCard 500點卡、iPhone14、Gogoro電動車等。
iOS商店預約：https://apps.apple.com/tw/app/id1644357205
Google Play商店預約：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gp.yflh.tw
官方事前登錄連結：http://bit.ly/3ibOAen
官方粉絲團：https://www.facebook.com/yunfeizhiyue