選前之夜北台灣防大雨！明東北季風增強 2區投票要帶傘
明（26）日萬眾矚目的九合一大選即將登場，除了透過選票支持候選人，不少人今（25）日晚間也都會參加各式選前之夜的晚會活動，中央氣象局提醒，今晚中部以北及宜蘭地區因降雨帶南移，所以降雨機率提升、雨區也擴大，情況會持續到明日清晨，明日白天後水氣持續減少，僅迎風面東半部有局部短暫雨，其它地區以多雲為主。提醒民眾今晚若要外出需攜帶雨具，明日降雨趨緩，可多多出門投票，但北部、東部地區民眾建議還是帶把傘出門較佳。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今日白天由於主要雲層都在台灣北部，因此降雨大多落在馬祖和北部外海，不過從今晚開始，受到華南雲雨區東移影響，一直到明日清晨，台灣中部以北及東北部地區都有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨。
溫度部分，黃恩鴻表示，明日東北季風略微增強，全台各地低溫約為攝氏20~22度上下，高溫稍稍下降，北部地區攝氏24度，中部、東部地區攝氏26~27度，南部地區則是攝氏28~31度，早晚溫差仍大，早出晚歸須特別留意。而下週三（11/30）有一波較強的冷空氣報導，屆時中部以北地區低溫將下探至攝氏18~20度，其它地區則是攝氏21~22度。
明日就是九合一大選，氣象局特別提醒，今晚華南雲雨區東移已經開始降雨，晚間若有活動安排務必攜帶雨具；此外，明日白天雖然水氣減少，但東半部迎風面地區仍會有降雨發生，北台灣降雨則是較零星，但仍建議外出投票要攜帶雨具，南部地區則影響不大。