人壽前3季股債大賺620億　富邦金仍有逾1100億元可發股利

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，富邦金也已公布累計今年前10月合併稅後淨利783.02億元，EPS為6.07元，續居金控業前10月累計稅後淨利、每股盈餘獲利王。同時，富邦金11月11日也正式合併日盛金，截至9月底，富邦金控客戶數達1352萬人，包含日盛金（不重複）80萬戶，合計客戶數佔台灣總人口約58%，預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司的整併，進一步發揮合併綜效，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。
在投資表現上，富邦人壽今年前3季股票實現資本利得593億元，雖然比去年減少130億元，還是創下歷年次高，債券實現資本利得27.44億元，也比去年同期少287億元，但整體來說，在股債合計仍大賺620億元，無論在股市還是債市的資本利得都在整體已公布壽險業中排第一。
富邦金指出，在市場大幅震盪下，富邦人壽仍維持良好投資績效，持續觀察市場變化狀況，動態調整資產配置，且外匯部位管理得宜，投資報酬率達5.55%，其中台股投報率高達 18.17%，國外股票亦有 12.18%，國外債投資報酬率 4%，國內債投報率 1.69%。此外，受惠於利率走升、美元走強及台股配息率增加，避險前後之經常性收益率較去年同期提升，整體負債成本持續改善，與投資報酬率相比持續維持正利差，避險後經常性收益率與損益兩平點之正利差較去年同期擴大。受資本市場波動影響，富邦人壽2022年9月底淨值2433億元，淨值比仍維持約5%，RBC逾300%。
展望明年投資策略，富邦人壽投資主管說，今年在股債市場大幅波動下，因此有相當程度的減碼，尤其是股票部位，因此目前手握現金高達2318億元，看好明年上市櫃公司庫存去化有機會告一段落，轉為正常化，股票投資價值已浮現，對股市持審慎樂觀態度，會視市況擇機加碼。
富邦金總經理韓蔚廷也表示，全球央行利率雖然普遍調高，但日本、中國大陸未採取緊縮策略，而歐美國家貨幣的緊縮也趨向和緩，今年已升息這麼多，對景氣衝擊需要觀察，但預期明年金融市場波動應該不會像今年這麼大，尤其今年股市跌這麼多，相對便宜，因此對明年市場審慎樂觀。至於富邦人壽是否會探取金融資產重分類，他說，目前主要同業都有做，富邦人壽則還在評估中，要等董事會最後通過才算數，但也不排除做小部分資產重分類的可能性。
在富邦產險部分，受防疫保單影響，今年前9月稅後淨損170.86億元，若排除防疫保單影響，前9月稅後淨利為43.5億元，核保利潤成長22.2%。前9月防疫險之直接損失近490億元，自留損失約302億元，但富邦產險前9月簽單保費收入成長6.7%，達423億元，簽單保費市佔率達25.2%，連續41年位居市場第一，且投資績效良好，前9月投資報酬率為6.46%，未來將持續強化商品及營運面之風險控管，透過數位化轉型，提升營運效率。不過，韓蔚廷表示，目前產險沒有增資必要，反倒看情況會增加融資因應理賠流動性需求。
至於明年股利政策部分，韓蔚廷說，富邦金會維持穩定的股利政策，也了解股東期望，會依業務發展等需要作平衡建議，只是實際股利仍要待明年董事會決議後才能確定，而截至今年9月底，未分配盈餘3900億元，就算扣掉特別盈餘公積2740億元，還有逾1100億元的盈餘可作為股利分配，包括特別股股東也可從未分配盈餘獲得特別股息的分派。