吳亦凡強姦罪要蹲13年！都美竹感動首發聲：終於等到了
曾以南韓偶像團體EXO出道的加拿大籍歌手吳亦凡，在中國也是人氣爆棚，卻在去年被網紅都美竹爆料「引誘未成年少女」遭到警方逮捕，震驚娛樂圈。今（25）日吳亦凡的一審判決結果也已經出爐，確定被依強姦罪和聚眾淫亂罪等數名罪狀，判處13年有期徒刑且附加驅逐出境，消息立刻登上熱搜。
娛樂中心/綜合報導
據《央視新聞》報導，11月25日上午，北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。此外，加拿大駐華大使官員也在現場聽從宣判。
有關「#吳亦凡一審被判13年#」的關鍵字立刻登上微博熱搜。就連當初爆料吳亦凡的網紅都美竹，也在個人微博上慶祝，「終於等到了！」並附上3個感動的表情。
網友紛紛大讚，「你是能駛入史書的女人」、「都美竹，女俠」、「祝賀你！ ！以後要好好過好自己的生活哦！」、「大仇得報」、「真的，勇於發聲」、「哈哈，昨天他的粉絲還在都美竹轉發裡發瘋，這下臉徹底腫了。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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