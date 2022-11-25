聯電「綠獎」助新創團隊點廢成金　與夥伴維護生物多樣性

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聯電運用台灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，啟動生態保育希望工程，於2016年發起綠獎，藉此促進環境生物多樣性，提升大眾環保觀念。本屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸及欣興電子。在志同道合的企業支持下，今年募集獎金高達400萬，總投件數達143件，創歷年新高。
今年聯電共獎助4個NGO團體的生態保育計畫，獲獎計畫內容非常豐富，其中首次入選的台灣海龜點點名協會，以建立海龜「戶口名簿」的創意提案，號召各地同好為海龜一一拍照取名，預計在2023年完成恆春地區海龜戶口普查資料，解密台灣水下海龜生活在大海的樣貌。
「大型生態保育計畫獎助」得獎計畫分別是中華鯨豚協會，獲獎計畫：解密被遺忘的金門白海豚；台灣海龜點點名協會，獲獎計畫：海龜戶口普查計畫；台灣穿山甲保育協會，獲獎計畫：滅蟻護蟹餵鯪鯉；社團法人高雄市野鳥學會，獲獎計畫：因應氣候變遷下的人鳥方舟計畫～布袋鹽田濕地復育。
此外，青少年環境行動獎首獎及綠色創新獎羽田公司皆以「廚餘再利用」獲獎，其中海洋大學學生利用廚餘產氫產生的電力，研發可自行供電的「Green Future路燈」，為農村或偏遠地區的馬路提供綠色照明；羽田則以養殖能將廚餘轉化為飼料與肥料的黑水虻，實現零廢棄物的永續農畜循環管理。